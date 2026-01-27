Кремъл действа бързо, инфлуенсърите и богаташите на прицел

Имаше магнум бутилки шампанско, чинии с стриди върху лед и стройни влиятелни личности, които танцуваха по масите.

Когато руски актьори, телевизионни личности и модели се събраха в френския ски курорт Куршевел за парти по-рано този месец, не бяха пестени средства.

Общо луксозната руска модна верига Rendez-Vous похарчи около 30 милиона рубли (290 000 лири) за четиридневното празнуване на 25-годишнината си в алпийския курорт, като според информациите една вечеря е струвала един милион рубли (9700 лири).

Гостите, облечени в кожи и скъпи бижута, бяха превозвани с хеликоптер, а знаменитости, сред които 44-годишната светска дама Ксения Собчак и 25-годишната актриса Елизавета Базикина, публикуваха снимки, на които се забавляват в луксозни ресторанти като La Folie Douce и Le Chalet de Pierres. „Прекрасна гледка, вкусна храна, естетика във всеки детайл“, възкликна Базикина, без да обръща внимание на натъртеното си бедро от карането на ски.

Реакцията в Москва беше бърза и осъдителна. Виталий Милонов, прокремълски депутат, известен с тирадите си срещу възприеманата западната декадентност и морален упадък, нарече партито „оргия на украински прасенца“ и призова за бойкот на Rendez-Vous, която продава дрехи и обувки в над 100 магазина в цяла Русия.

Осъждането на проявите на разпуснатост, докато руските войници се борят героично в източна Украйна, се превърна в лесен начин да се изтъкне патриотизмът под управлението на президента Путин.

През 2023 г. няколко знаменитости бяха принудени да се покаят публично, след като присъстваха на „почти гола“ парти, на която носеха рисковани тоалети „в момент, когато нашите момчета умират ... и много деца губят бащите си“, както се изрази един критик.

Нито една от знаменитостите, присъствали на партито в Куршевел, не се е извинила.

Но докато възмущението често изглежда изкуствено, най-новият упрек за бляскавите излишества попада на плодородна почва. Слабата руска икономика означава, че заплатите намаляват в реално изражение, а неотдавнашното увеличение на потребителските данъци с цел финансиране на войната е засегнало джобовете на „обикновените“ руснаци.

На пръв поглед, според анализатори, критикуването на разгулния живот на елита е като стрелба по риба в кофа. От дивите развлечения на 90-те години, когато олигарсите ограбиха държавата, за да си купят чуждестранни яхти и вили, повечето руснаци таят дълбока омраза към супербогатите.

За едно общество, което все още е опустошено от бедността, начинът на живот на свръхпривилегированите е труден за разбиране, докато ключовият троп за украинците е идеята, че те са неблагодарни славянски братя, които искат да избягат от прегръдката на Русия и да живеят по-добре със Запада.

Други депутати и обществени личности се присъединиха към критиките срещу партийната група за тяхната екстравагантност, а руски войник в зоната на военните действия в Украйна записа видео, в което казва:

„Докато ние тук проливаме кръв за родината, виждаме, че личности като Собчак организират партита в Куршевел. Не ви ли е срам? Какво сте направили за фронта?“

Двете лица на Русия

Рискът за руските политици е, че подчертаването на пропастта между богатите и бедните може да доведе до недоволство към властите.

Доклад, публикуван миналия месец от PeaceRep, група, ръководена от Университета в Единбург, която изследва конфликти, установи, че „руската икономика е значително по-малко способна да финансира войната, отколкото в началото й през 2022 г.“.

Инфлацията е 7%, заплатите често се забавят, реалните доходи падат, бюджетният дефицит нараства, а с лихвени проценти от 16% разходите за обслужване на дълга се увеличават, тъй като правителството се опитва да запълни пропуските в военния бюджет.

Едно непопулярно решение беше увеличаването на ДДС от 20% на 22% и по-високите данъци за малките и средните предприятия, което влезе в сила на 1 януари. В резултат на това стоките и услугите ще поскъпнат и се очаква фирмите да прехвърлят разходите върху потребителите.

Съветниците на Путин са нервни относно реакцията на обществеността.

Изтеклите указания на Кремъл към лоялните медии за това как да представят увеличенията на данъците показват, че им е било казано да обвинят Запада за увеличаващите се военни разходи, които „задължават“ Русия да реагира.

Междувременно Rendez-Vous заяви, че обръща „голямо внимание на реакциите на публиката“ и ще ги вземе предвид при планирането на бъдещи събития.

Знаменитостите, които присъстваха на партито в Куршевел, което отбеляза и 16-ата годишнина на бутика там, досега се въздържаха от извинения, вероятно с надеждата да преминат бурята.

Скептиците посочват, че руските правителствени служители и съюзниците на Кремъл самите не са чужди на чуждестранния лукс, а самата Собчак се смята за кръщелница на Путин.

Михаил Прохоров, 60-годишен, метален магнат, близък до Кремъл, който се кандидатира като „опонент“ на Путин на президентските избори през 2012 г., за да раздели гласовете на опозицията, някога беше чест гост в Куршевел. През 2007 г. той беше задържан в курорта в рамките на разследване на френската полиция за предполагаема мрежа за проституция за богати клиенти, но беше освободен без обвинение.

Преди смъртта си в арктическа наказателна колония през 2024 г., Алексей Навални, лидер на опозицията и активист срещу корупцията, публикува множество доклади за луксозния вкус на кръга на Путин.

В един от тях той подчертава италианските лозя, за които се твърди, че са собственост на премиера Дмитрий Медведев чрез посредници.

60-годишният Медведев, сега заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, стана известен с изпълнените с ругатни тиради срещу лидерите на Запада.

Уебсайтът за разследваща журналистика The Insider отбеляза с ирония през 2024 г., че доставките на бутилки от италианските винарни в Русия съвпадат с най-яростните публикации на Медведев в социалните медии.