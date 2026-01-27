Унгария с "национална петиция" срещу подкрепата на ЕС за Украйна

Правителството на Унгария стартира тази седмица т.нар. "национална петиция" срещу подкрепата на ЕС за Украйна. Това заяви правителствен служител, на фона на оспорваните парламентарни избори през април.

Петицията е поредната от серия анкети, финансирани с публични средства, чиято цел е да легитимират политическите позиции на унгарския министър-председател Виктор Орбан, който остава най-близкият партньор на Москва в рамките на 27-членния ЕС, въпреки руското нахлуване в Украйна.

Писма, съдържащи петицията, вече се изпращат до домакинствата, заяви унгарският държавен секретар Янош Над пред проправителствения телевизионен канал HirTV.

Очаква се кампанията да бъде съпроводена от масирана вълна от билбордове, телевизионни и интернет реклами.

Петицията дава възможност на гражданите да изразят несъгласие с "по-нататъшното финансиране на руско-украинската война", "финансирането на функционирането на украинската държава през следващите 10 години" и "повишаването на разходите за комунални услуги заради войната".

От респондентите се изисква да отбележат дали се противопоставят на едно, две или и на трите от представените твърдения, като поставят отметка в съответните полета и изпратят писмата обратно до 23 март, около три седмици преди парламентарните избори.

На вота на 12 април Орбан е изправен пред най-сериозното си предизвикателство, откакто се върна на власт през 2010 г., сочат социологическите проучвания, на фона на стагнираща икономика и нарастващо недоволство от обществените услуги, наред с други проблеми.

Националистическият лидер се стреми да представи основния си съперник Петер Мадяр като „марионетка на Брюксел“, решена да набира средства за Киев чрез мерки за строги икономии.

Мадяр обаче отхвърли тези обвинения, като обвини правителството, че използва петицията, за да отклони вниманието на хората от „реалните проблеми“.