Пет ключови въпроса за изборите в Унгария: Най-важната изборна битка в ЕС тази година

Пригответе се за най-значимите избори в ЕС тази година.

Кампанията в Унгария засили темпото тази седмица, като популисткият националистически премиер Виктор Орбан е изправен пред най-тежкото предизвикателство досега за 15-годишното си управление. Дългострадащата опозиция се надява, че Петер Маджар- консервативният лидер на опозиционната партия "Тиса", която води с 12 пункта в анкетите - може да отмени това, което самият Орбан определя като "нелибералната демокрация" на Унгария.

За много унгарци изборите са референдум по модела на Орбан. Под негово ръководство правителството, водено от партията на Орбан "Фидес", затегна контрола си върху медиите и държавните компании, като същевременно отслаби независимостта на съдебната система и прие законодателство, което срина Унгария в класацията за прозрачност. Сега страната е на дъното на индекса за върховенство на закона за страните от ЕС на World Justice Project.

62-годишният Орбан е лидерът на ЕС, най-близък до руския диктатор Владимир Путин, и се оказва постоянна пречка за усилията на Брюксел да изгради единен фронт срещу Кремъл. Той многократно се е сблъсквал с ЕС по теми, вариращи от правата на ЛГБТ+ обществото до миграцията. Предсказвайки края на либералния многостранен ред, Орбан започна годината, като каза, че ЕС ще "се разпадне сам".

Но може ли Маджар - чиято фамилия буквално означава "унгарец" - наистина да свали бившия си съюзник? И дори ако го направи, докъде би могъл реалистично да насочи Унгария обратно към либералната демокрация, като държавната архитектура на Орбан все още е налице?

POLITICO анализира петте ключови въпроса, докато Унгария се насочва към сеизмичния вот на 12 април.

1. Защо трябва да ме е грижа?

Унгария може да е сравнително малка, с население от 9,6 милиона, но под ръководството на Орбан тя се превърна в едно от най-големите главоболия на ЕС. Той отдавна използва ветото на Будапеща в Брюксел като оръжие, за да блокира санкции, свързани с Русия, да обвързва финансовата помощ за Украйна и многократно да забавя спешни решения на ЕС.

Той е и ключов, а понякога и водещ, член на група десни популисти в столиците на ЕС, които се обединяват по теми като противопоставянето на миграцията и скептицизма към въоръжаването на Украйна. Без Орбан, чехът Андрей Бабиш и словакът Роберт Фицо щяха да се окажат далеч по-изолирани фигури на срещите на върха на Европейския съвет.

Брюксел често прибягва до сложни заобиколни решения, за да заобиколи обструкционизма на Унгария, а упоритото неподчинение на Орбан доведе до призиви за премахване на правилото за единодушие, което е в сила от десетилетия.

"Чували сте ме 20 пъти да съжалявам, ако не и повече, за отношението на Виктор Орбан, който всеки път, когато трябваше да продължим напред, за да помогнем на Украйна използваше ветото си, за да извършва още изнудване", каза пред журналисти във вторник лидерът на либералната партия на ЕС Валери Хайер.

2. Кои са основните бойни полета?

Мадяр обвинява Орбан и Фидес в непотизъм и корупция - в отслабване на икономиката на страната чрез фаворизиране на олигарси - и в пропускане на средства от ЕС чрез антагонизиране на Брюксел.

Орбан иска да представи своя заклет враг Мадяр като марионетка, контролирана от Брюксел.

През последната година Фидес стартира публични дебати, целящи да разделят базата на Мадяр, която обхваща зелени и леви избиратели до разочаровани бивши лоялисти на Орбан - по теми като забраната за ЛГБТ+ прайда.

Стратегията на Тиса е да избягва да се позиционира по спорни въпроси, в опит да събере абсолютно мнозинство, което ще даде на партията властта да реформира избирателното законодателство, което според тях Орбан е манипулирал в своя полза, и ще позволи конституционни промени.

Номер 2 на Тиса, Золтан Тар, заяви пред POLITICO, че очаква правителството на Орбан да използва "всички възможни мръсни трикове".

"Клевети на държавна пропаганда, генерирани от изкуствен интелект фалшификати, фалшифицирани видеоклипове, потенциални инсценирани инциденти, изнудване и експлоатация на манипулираната избирателна система. Те ще мобилизират всичко, защото имат толкова много да губят", убеден е Тар.

Говорейки на партийния конгрес на Фидес в събота, Орбан остро заклейми Тиса като проевропейски марионетка.

"Ако гласувате за Тиса или ДК [социалдемократическата коалиция], гласувате срещу собственото си бъдеще. Тиса и ДК ще изпълнят исканията на Брюксел, без да им мигне окото. Не забравяйте, че шефът на Тиса е хер Вебер, най-големият подстрекател на война в Европа", каза Орбан, визирайки германския лидер на Европейската народна партия Манфред Вебер.

3. Как и кога се провеждат изборите?

Националните избори ще се проведат в неделя, 12 април. Гласоподавателите ще изберат ново 199-местно Народно събрание по смесената избирателна система на Унгария, като 106 депутати ще бъдат избрани в едномандатни избирателни райони, а 93 - от национални партийни листи.

Проучването на POLITICO показва, че Тиса води с 49% подкрепа пред Фидес с 37% - като партията на Орбан изостава от почти година.

Въпреки че официалният период на кампанията започва на 21 февруари, надпреварата е в разгара си от месеци.

Други забележителни партии в надпреварата са Демократическата коалиция (ДК); крайнодясното движение Mi Hazánk (Нашата родина); и сатиричната Унгарска партия на двуопашатото куче (MKKP), създадена до голяма степен, за да се подиграва с политиките на Орбан. Но те се борят за оцеляване, тъй като може да не достигнат прага на подкрепа за спечелване на места в парламента - което означава, че унгарският законодателен орган може да бъде контролиран изключително от две десни партии.

4. Могат ли изборите да бъдат свободни и честни?

Претендентите на управляващата партия са изправени пред система, предназначена да облагодетелства Фидес. През 2011 г. правителството на Орбан пренареди избирателните райони и реформира избирателната система, за да увеличи максимално шансовете си за спечелване на места.

"Няма пряка намеса в самия акт на гласуване, но по-широката конкурентна среда - както по отношение на институционалните правила, така и на достъпа до ресурси - силно накланя в полза на управляващите партии", каза политическият анализатор Мартон Бене от Института за политически науки TK в Будапеща.

Освен че контролира приблизително 80% от медийния пазар, правителството позволява на етническите унгарци в съседните страни (които са склонни да подкрепят Фидес) да гласуват по пощата, докато тези, които живеят в чужбина и са запазили унгарските си адреси, трябва да пътуват до посолствата, за да гласуват.

"Едната страна се радва на достъп до пълните ресурси на държавата, докато претендентът не получава публично финансиране за кампанията си и на практика няма присъствие в контролираните от държавата медии", каза политологът Рудолф Мец от Института TK, добавяйки, че този дисбаланс е частично компенсиран в дигиталната сфера.

Но дори несправедливите условия не изключват победа на унгарците, казва Бене, стига да се запази целостта на процеса на гласуване.

5. Колко би променила всъщност победата на Маджар?

Брюкселският естаблишмънт се моли Маджар да спечели, надявайки се правителство на Тиса да задълбочи връзките си с ЕС.

Лидерът на центристите Хайер заяви, че нейната партия подкрепя "всеки кандидат, който ще носи проевропейски ценности, който ще може да победи" настоящия унгарски премиер.

Консервативният шеф Вебер бързо приветства Тиса в дясноцентристкото семейство, за да си осигури влияние в Будапеща и да им даде ресурси за разработване на избирателната им платформа. Той многократно е представял Маджар като човека, който ще спаси Унгария от Орбан.

Макар че е смятан за потенциален строител на мостове за обтегнатите отношения между Брюксел и Будапеща, Маджар в никакъв случай не е непоколебим привърженик на ЕС. Той е уклончив към Брюксел, като се има предвид, че всяко сближаване може да бъде използвано от Орбан срещу него. В интервю за POLITICO през октомври 2024 г. той каза: "ние със сигурност не вярваме в европейската супердържава."

На вътрешния фронт Тар - номер 2 на Тиса - каза пред POLITICO, че партията иска да "запази граничната ограда, да се противопостави на задължителните миграционни квоти и ускореното присъединяване на Украйна, да се стреми към мир, да се бори с руската пропаганда, да укрепи V4 [Унгария, Полша, Чехия и Словакия] и Централна Европа, без да бъде лошото момче на Европа".

Това отразява прогнозата на политолога Мец, който каза, че победа на Маджар "няма да означава радикален обратен завой или връщане към някакво идеализирано минало“.

"Ролята на Унгария като постоянен разрушител на ЕС вероятно ще избледнее, не защото националните интереси изчезват, а защото те ще бъдат преследвани чрез преговори и институционално ангажиране, а не чрез постоянна политика на вето и символичен конфликт", добави Мец.

Анализаторите също така предупредиха, че промяната у дома може да бъде бавна. Золтан Васали от университета Милтън Фридман заяви, че демонтирането на настоящата система би било "правно и институционално предизвикателство".

"Основните конституционни органи ще запазят мандатите си и след предстоящите избори, а ключови позиции ще останат заети от лица, свързани с настоящото правителство, което ограничава промените в краткосрочен план", каза Васали.

Мащабът на евентуална победа на Маджар може да бъде решаващ. Парламентарно мнозинство от две трети, което би позволило на новото правителство да промени конституцията, каза Мец, би било "променящо играта".

"Това би дало на унгарското правителство правната правоспособност да възстанови основни елементи на върховенството на закона, да възстанови контрола и баланса и да въведе предпазни мерки, като например ограничения на мандатите за ключови длъжности", каза той.

Кинга Гал, лидер на Фидес в Европейския парламент, не отговори на искане за коментар към момента на публикуване.