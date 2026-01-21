IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Руските доставки на газ помогнаха на Унгария да преживее януарския студ

Не сме имали толкова студен януари от десетилетия

21.01.2026 | 15:37 ч. Обновена: 21.01.2026 | 15:37 ч. 15
Снимка: БГНЕС/ EPA

Унгарците не усетиха януарските студове благодарение на доставките на газ от Русия, който се използва за отопление на домовете им. Това обяви премиерът Виктор Орбан преди заседание на правителството, посветено на жилищно-комуналните въпроси на фона на необичайно студената и снежна зима.

 „Не сме имали толкова студен януари от десетилетия. В такива моменти наистина оценяваме стойността на по-ниските сметки за комунални услуги и какво голямо постижение е, че дори в днешния луд свят имаме достъп до евтиния руски петрол и газ, от които се нуждаем, за да поддържаме страната“, написа Орбан във Фейсбук.

Унгария продължава да получава по-голямата част от петрола си чрез тръбопровода „Дружба“, а газа си – чрез тръбопровода „Турски поток“ и неговите разклонения през България и Сърбия.

