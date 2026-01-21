Орбан: Руските доставки на газ помогнаха на Унгария да преживее януарския студ

Унгарците не усетиха януарските студове благодарение на доставките на газ от Русия, който се използва за отопление на домовете им. Това обяви премиерът Виктор Орбан преди заседание на правителството, посветено на жилищно-комуналните въпроси на фона на необичайно студената и снежна зима.

„Не сме имали толкова студен януари от десетилетия. В такива моменти наистина оценяваме стойността на по-ниските сметки за комунални услуги и какво голямо постижение е, че дори в днешния луд свят имаме достъп до евтиния руски петрол и газ, от които се нуждаем, за да поддържаме страната“, написа Орбан във Фейсбук.

Унгария продължава да получава по-голямата част от петрола си чрез тръбопровода „Дружба“, а газа си – чрез тръбопровода „Турски поток“ и неговите разклонения през България и Сърбия.