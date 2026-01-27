IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Захарова: Отказът на Германия да плати на всички оцелели от обсадата на Ленинград е шокиращ

Проблемът не е принципен, заяви Захарова

27.01.2026 | 12:45 ч. 56
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Отказът на Германия да изплати обезщетения на всички оцелели от обсадата без дискриминация е шокиращ, според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.

„Отказът на Германия да разшири плащанията на всички оцелели от блокадата без дискриминация, основана на националност, е шокиращ, като се имат предвид социалните помощи, които тя изплаща от десетилетия на бивши войници от Третия райх, служили в части на СС и други паравоенни структури, считани за престъпници, както и на чуждестранни сътрудници на хитлеристкия режим, които са участвали пряко в блокадата на Ленинград“, каза Захарова пред ТАСС.

Според нея „проблемът не е принципен, а по-скоро, че това е завръщане към онази адска тема за сегрегацията на хората, онази престъпна логика, която доведе света до Втората световна война и се превърна в нейна движеща сила“.

Свързани статии

Захарова припомни, че под надути предлози германската страна извършва плащания само на оцелелите от обсадата от една националност – евреи, оцелели от обсадата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Захарова Русия Берлин Германия репарации
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem