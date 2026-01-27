Отказът на Германия да изплати обезщетения на всички оцелели от обсадата без дискриминация е шокиращ, според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.

„Отказът на Германия да разшири плащанията на всички оцелели от блокадата без дискриминация, основана на националност, е шокиращ, като се имат предвид социалните помощи, които тя изплаща от десетилетия на бивши войници от Третия райх, служили в части на СС и други паравоенни структури, считани за престъпници, както и на чуждестранни сътрудници на хитлеристкия режим, които са участвали пряко в блокадата на Ленинград“, каза Захарова пред ТАСС.

Според нея „проблемът не е принципен, а по-скоро, че това е завръщане към онази адска тема за сегрегацията на хората, онази престъпна логика, която доведе света до Втората световна война и се превърна в нейна движеща сила“.

Захарова припомни, че под надути предлози германската страна извършва плащания само на оцелелите от обсадата от една националност – евреи, оцелели от обсадата.