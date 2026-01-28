МВнР на РСМ отговаря на България: Не бъдете рецензент, а партньор в европейския диалог

Министерството на външните работи на РСМ публикува реакция на изявлението на Министерството на външните работи на Република България от вчера вечерта, в която изразява съжаление, че българската страна все повече се позиционира като рецензент на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейско ориентиран диалог.

Министерството на външните работи подчертава, че Северна Македония няма нито намерение, нито необходимост да се намесва във вътрешнополитическите или избирателните процеси в Република България, нито чрез коментари, интерпретации, нито чрез включване в ежедневни политически наративи, пише „Слободен печат”.

„Призоваваме българските институции да се ръководят от принципите на добросъседство, взаимно уважение, далновидност и институционална комуникация, принципи, които са фундаментални европейски ценности. Европа се гради с доверие и резултати, а не с етикети и политически квалификации“, се казва в реакцията на МВнР на РС Македония.

По-рано българското Министерство на външните работи изрази „дълбоко разочарование“ от това, което оцени като продължаващ неконструктивен подход на официално Скопие и повтарящите се, неясни и манипулативни изявления в публичното пространство.

В изявлението българското външно министерство реагира конкретно на изявленията на македонския външен министър Тимчо Муцунски за предполагаема инициатива на „по-големи и влиятелни“ държави членки на Европейския съюз за организиране на среща между него и българския му колега Георг Георгиев, оценявайки тези твърдения като манипулативни.

„Европейският консенсус от 2022 г. беше приет единодушно от всички държави членки на Европейския съюз, както и от самата Република Северна Македония. Диалогът е институционален и се води между страната кандидат и ЕС, а прилагането му зависи единствено от Скопие“, заявиха от българското външно министерство.

Българската страна посочва, че въпреки готовността за открит диалог, министър Муцунски е показал нежелание да го направи на практика. Като пример те посочват отхвърлената покана за посещението му в София на 25 ноември 2025 г. по повод отбелязването на делото на Свети Климент Охридски, когото определят като значима историческа личност в общата история на двете страни.

„Очакваме законните искания на нашите сънародници в Република Северна Македония да бъдат чути“, заявиха от българското външно министерство.