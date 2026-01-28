IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха трима от завода в Гърция, където загинаха пет работнички

Според първоначални данни взривът е предизвикан от изтичане на газ

28.01.2026 | 13:45 ч.
Полицията в гръцкия град Трикала е арестувала собственика, отговорника по безопасността и дежурния техник на фабриката за бисквити, където рано в понеделник при експлозия и пожар загинаха петима работници, а други бяха ранени, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. 

В информацията се посочва, че срещу тримата е започнала преписка в противопожарната служба за причиняване на смърт, телесни повреди и пожар по непредпазливост. 

Изданието информира, че в разследването участват дирекцията за разследване на престъпления, свързани с палежи и експлозии – специализирано звено на гръцката пожарна служба, както и други експерти. Оцелели работници от взрива вече са започнали да дават показания. 

Първоначалните данни сочат, че изтичане на газ, който е идвал по тръби от външни резервоари до производствените пещи на фабриката, може да е предизвикало взрива.

По информация на „Катимерини“ вече има свидетелски показания, че преди експлозията в производственото крило се е усещала миризма на газ.

И петте жертви в експлозията са жени.

Трагедията предизвика остра реакция от синдикални организации за условията на труд, въпреки че преди няколко дни, още преди експлозията, заместник-министърът на труда Костас Карагунис, цитиран от CNN Гърция, заяви, че според официалните данни на Европейската статистическа служба Гърция е четвъртата страна с най-малко смъртоносни трудови злополуки в целия Европейски съюз.
(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)

 

