Израел под натиск от ООН заради закона за смъртните присъди

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Израел да отмени новия закон, приет от парламента, който предвижда смъртно наказание чрез обесване като стандартна санкция за палестинци, осъдени от военни съдилища за смъртоносни атаки, предаде Ройтерс.

Според Тюрк текстът противоречи на международното хуманитарно право. В изявление, разпространено до медиите, той предупреди: "Това поражда сериозни опасения за нарушения на правото на справедлив процес, дълбоко дискриминационно е и трябва незабавно да бъде отменено."

Той подчерта още, че законът влиза в разрез с правните задължения на Израел, като обърна внимание както на липсата на възможност за помилване, така и на предвиденото изпълнение на смъртните присъди в срок до 90 дни, пише БТА.