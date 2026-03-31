IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Израел под натиск от ООН заради закона за смъртните присъди

Фолкер Тюрк: Законът трябва незабавно да бъде отменен

31.03.2026 | 23:15 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Израел да отмени новия закон, приет от парламента, който предвижда смъртно наказание чрез обесване като стандартна санкция за палестинци, осъдени от военни съдилища за смъртоносни атаки, предаде Ройтерс.

Според Тюрк текстът противоречи на международното хуманитарно право. В изявление, разпространено до медиите, той предупреди: "Това поражда сериозни опасения за нарушения на правото на справедлив процес, дълбоко дискриминационно е и трябва незабавно да бъде отменено."

Той подчерта още, че законът влиза в разрез с правните задължения на Израел, като обърна внимание както на липсата на възможност за помилване, така и на предвиденото изпълнение на смъртните присъди в срок до 90 дни, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

израел оон смъртна присъда
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem