5 неща, които пречат на пълноценния сън

Лягате си в разумно време и спите седем до девет часа... но въпреки това се събуждате уморени. Не би ли трябвало повече сън да означава повече енергия? Невинаги! Истината е, че как спите е също толкова важно, колкото и колко дълго спите. Специалистът по медицина на съня Алиша Рот, доктор по медицина, обяснява какво може да пречи на вашия сън:

Възможно нарушение на съня

Ако се чувствате замаяни и уморени през деня, това може да е признак на основно нарушение на съня, като сънна апнея. „Сънната апнея е състояние, при което или спирате да дишате, или не дишате толкова добре, колкото бихте могли, докато спите“, обяснява д-р Рот. „Това може да доведе до много събуждания посред нощ, за които може дори да не сте наясно.“

Дори и да не се събудите напълно, мозъкът ви може многократно да преминава в по-лек етап на сън, за да поддържа дишането ви. Това постоянно прекъсване може да ви попречи да достигнете дълбок, възстановителен сън. И това може да ви остави уморени на следващия ден.

Проблеми със средата на сън

Обстановката в спалнята ви може тихо да саботира съня ви. Фактори като шум, светлина и температура могат да повлияят на това колко дълбоко спите. Стая, която е твърде топла, светла или шумна, може да причини чести микросъбуждания през нощта, дори и да не го осъзнавате. „Прекомерната светлина може да попречи на естественото ниво на мелатонин в тялото ви да достигне толкова високо, колкото би трябвало, за да ви подготви за сън“, казва д-р Рот. И електрониката може да играе роля, особено ако сте склонни да я използвате в леглото.

„Не е задължително самите екрани“, отбелязва тя. „Използването на екрани, докато сте в леглото, може да прекъсне способността ви да се чувствате сънливи и да заспите. Мозъкът ви започва да свързва леглото с времето пред екрана, вместо със съня.“

Източник: Уморени дори след сън? Кои са 5-те скрити пречки за пълноценния сън?