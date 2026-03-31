IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Путин и президентът на ОАЕ са разтревожени за Близкия изток

Те обсъдиха военната криза и двустранните отношения

31.03.2026 | 23:45 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Руският президент Владимир Путин и президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян са изразили сериозна тревога заради военната и политическата обстановка в Близкия изток. Това предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на изявление на Кремъл.

В разговора си двамата лидери са подчертали необходимостта военните действия да бъдат прекратени възможно най-скоро.

Освен ситуацията в региона, Путин и Ал Нахян са обсъдили и двустранните отношения между Русия и ОАЕ, като са отчели положително развитие в различни сфери.

"Лидерите отбелязаха с особено задоволство високото ниво на сътрудничеството и контактите между Русия и ОАЕ, които се развиват успешно в много области", се казва в изявлението на Кремъл.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

путин оае близкия изток
Новини
Виж всички новини
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem