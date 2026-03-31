Путин и президентът на ОАЕ са разтревожени за Близкия изток

Руският президент Владимир Путин и президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян са изразили сериозна тревога заради военната и политическата обстановка в Близкия изток. Това предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на изявление на Кремъл.

В разговора си двамата лидери са подчертали необходимостта военните действия да бъдат прекратени възможно най-скоро.

Освен ситуацията в региона, Путин и Ал Нахян са обсъдили и двустранните отношения между Русия и ОАЕ, като са отчели положително развитие в различни сфери.

"Лидерите отбелязаха с особено задоволство високото ниво на сътрудничеството и контактите между Русия и ОАЕ, които се развиват успешно в много области", се казва в изявлението на Кремъл.