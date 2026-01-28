Светът на Кристин Лагард е преобърнат от твърдата политика и сила

Независимостта на централните банки е тема, която изскочи от прашните академични среди до центъра на вниманието заради атаките на Доналд Тръмп срещу Федералния резерв. Западните колеги на Джером Пауъл се обединиха около неговата кауза. Те се опасяват, че враждебно поглъщане от Фед би дестабилизирало пазарите, принуждавайки цената на американския дълг да се повиши и създавайки съмнения дали страната би осигурила доларова ликвидност в чужбина при евентуална бъдеща криза.

Но нещо друго е налице за притеснените централни банкери: дали тяхната собствена свобода от политическа намеса може да бъде запазена в един свят, подчинен на Тръмп. Вместо просто да се оплакват, те трябва да са готови да обсъждат своите политически позиции в такъв напрегнат исторически момент.

Битката е особено важна в еврозоната, където екипът на Кристин Лагард в Европейската централна банка е подложен на натиск в нова ера на твърда сила – започната от постоянните заплахи на американския президент за наказателни мита и нещо по-лошо. На този фон политиката понякога ще има предимство пред паричните тънкости. Необходимостта от съживяване на умиращата икономика на континента се споделя както от уязвими центристи, така и от новоизгряващи популисти. Френската крайнодясна Републиканска партия иска масивни стимули от ЕЦБ, за да облекчи бюджетните проблеми на страната, пишат в анализ за Bloomberg колумнистите Лионел Лоран и Маркъс Ашуърт.

И макар че има нарастване на европейската гордост всеки път, когато известен мениджър на активи говори за намаляване на експозицията към доларови активи заради риска от Тръмп, това също така повишава стойността на еврото, притискайки вече затруднените континентални износители. Неизбежно е политическите лидери да искат уверения за това как се решават подобни проблеми, независимо от коментарите в края на миналата година от германския определящ лихвените проценти Йоахим Нагел, че е „дълбоко загрижен“ за безполезната политическа критика.

Използването на мъките на Пауъл като извинение за въртене в кръг има ограничения, и не само защото чуждестранни централни банкери,

които се намесват във вътрешната политика на САЩ, могат да предизвикат упреци от собствените си правителства. Острите защити на независимостта могат да започнат да звучат като съпротива срещу критиките или отчетността в момент, когато би трябвало да има повече от тях.

Компромисите в паричната политика ще стават все по-трудни в свят, където комбинираният публичен дълг представлява 100% от брутния вътрешен продукт, а политиката се формира от все по-несъвместими искания за повече разходи за социални помощи, намаляване на разходите на работодателите и плащане за превъоръжаване.

Не помага и фактът, че централните банкери упражняват все повече „неизбрана власт“, ​​както се изрази Пол Тъкър, бивш заместник-управител на Банката на Англия. Последователните кризи драстично разшириха инструментариума за политика и балансите на ЕЦБ и други. Институцията на Лагард сега се стреми към централно емитирано дигитално евро. Повече надзор и дебати би трябвало да са неизбежни.

Нова, по-опасна епоха изисква нови начини за тълкуване на стари мандати. В случая на ЕЦБ, целта за инфлация от 2% - и дори приемането на ниво под 1% във Франция - може да не е подходяща за регионална икономика, жадна за растеж, която се бори да намери трилионите евро, необходими за инвестиции в отбрана, технологии и енергетика. Разхлабването на паричната кесия за насърчаване на създаването на работни места може да е по-умният начин за противодействие на популистката вълна в Европа.

„Централните банки трябва да имат повече свобода на действие и по-малко тясна цел за ценова стабилност“, казва икономистът Марсел Фрацшер.

Въпреки че има много доказателства, че бавенето от страна на националните правителства е основната причина, поради която европейската стратегия за конкурентоспособност на Марио Драги е заседнала на стартовата решетка, борците с инфлацията на ЕЦБ трябва да поемат част от вината за слабото търсене във Франция и Германия, според Никола Гьотцман, друг икономист. Да перифразирам „Ню Йоркър“, ще има ли значение, ако за „един прекрасен момент“ инфлацията се задържи на 2%, ако Гренландия бъде загубена?

Вместо да се противопоставят на ужасяващото „фискално господство“ – когато паричните политици нямат друг избор, освен да се съобразяват с нуждите на държавните финанси – независимостта на централните банки може да бъде засилена чрез по-прозрачна координация с фискалните власти. „Ако искаме нещата да останат такива, каквито са, ще трябва да се променят“, както пише Лампедуза в „Леопардът“.

Ако централните банки ще имат нови роли, включително надзор върху система за дигитални плащания на дребно в евро, те трябва да имат и нова отчетност. Една идея от Ерик Моне, професор в Парижкото училище по икономика, е Европа да създаде нещо подобно на Бюджетната служба на Конгреса на САЩ, която предоставя бюджетна и икономическа информация на американските законодатели.

Никой не иска връщане към финансовите институции от 70-те години на миналия век, време, известно като „Голямата инфлация“. И все пак, както отбеляза бившият член на борда на ЕЦБ Отмар Исинг през 2021 г., „централните банки не са всемогъщи вместо това трябва да проявят чувство на смирение“. Това включва признаването, че има множество начини за тълкуване на даден мандат, че геополитическият контекст може да се е променил завинаги и че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант. Петициите може да не са достатъчни.