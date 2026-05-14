Премиерът свиква среща за овладяване на цените

Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, ще бъдат във фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев.

В разширеното заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор "Земеделие и храни", предава БНР.

Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните, част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения.

Румен Радев вече очерта някои от целите, които трябва да постигнат широкообхватните бъдещи мерки:

"Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българския производител и да укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техния произход и разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове."

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата за цените в правителството ще работи междуведомствена група.

"С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, в същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората."