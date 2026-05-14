Внук на легендата Мърков стана европейски шампион по борба

Българският талант в борбата Георги Мърков триумфира с европейската титла на първенството за кадети в Самоков.

Мърков победи германеца Кристиано Либзейт с 1:1, като първи взе точката, за да ликува със златото в категория до 60 кг на класическата борба. Преди това Мърков, който е внук на олимпийския, световен и европейски шампион Георги Мърков, записа още три победи над представители от силните школи на Армения, Русия и Украйна, предаде БНТ.

Внукът на легендата започна турнира на 60 кг с победа с 6:4 срещу арменеца Самвел Тоноян, след което надделя с техническо превъзходство срещу руснака Михаил Степанов в рамките на 43 секунди във втората част.

На полуфиналите Мърков отново не използва всички четири минути и победи с 8:0 над украинеца Артьом Желобков. За него това е първото отличие от голямо първенство.