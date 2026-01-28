Заради убийствата в Минесота: Тръмп е изправен пред нарастващ гняв от MAGA

Президентът Доналд Тръмп е изправен пред нарастващ бунт от страна на своите лоялни поддръжници от MAGA заради това, което те смятат за "предателство" от страна на граничарите, след като той обеща да "деескалира" напрежението в Минесота.

Но американският лидер, който говори повече от част пред поддръжниците си в Айова, се оказва разкъсван между два враждуващи лагера, като сензационно новите анкети показват, че мнозинството американци го обвиняват за скорошното кръвопролитие от ръцете на служители на ICE.

Следващите дни имат потенциала да определят втория мандат на Тръмп на фона на неистовата реакция на стрелбата по Алекс Прети от граничарите в Минеаполис в събота. Многобройни видеоклипове на минувачи показват как агент застрелва и убива 37-годишната медицинска сестра от интензивното отделение след около 30-секундна схватка. Кадрите изглежда противоречат на изявленията на Министерството на вътрешната сигурност (DHS), което заяви, че изстрелите са били произведени "отбранително" срещу Прети, докато той се "приближавал" към агентите на ICE с пистолет.

Това се случи само седмици след убийството на 7 януари на 37-годишната Рене Гуд, която беше застреляна от служител на ICE (Имиграционна и митническа служба) на по-малко от миля разстояние.

И все пак, когато във вторник му беше предоставена едночасова възможност да говори по темата пред тълпа от най-ентусиазираните си поддръжници, президентът реши да не споменава неотдавнашното кръвопролитие в Минеаполис. Вместо това той се съсредоточи върху икономиката, тарифите, заплатите и инфлацията като възприемани постижения на неговата администрация в събитие, предназначено да даде тласък на дългосрочната подготовка за междинните избори през ноември.

Тръмп само за кратко засегна имиграцията по време на част от речта си, където разкритикува политиката на Джо Байдън по темата.

Мълчанието на президента по историята, която обзема Щатите, вероятно ще фрустрира електората, който вече търси отговори относно последните стрелби

Във вторник стана ясно, че екипът на Тръмп поема основната отговорност за нарастващия хаос и все по-смъртоносните сблъсъци в Минеаполис.

Докато Белият дом отхвърли отговорността на демократите в Минесота за това, че не сътрудничат с федералните имиграционни власти, американците казват, че е вината на администрацията. Една трета от 1027 регистрирани избиратели, анкетирани в нова анкета на Daily Mail, обвиняват Тръмп за насилието в Минесота.

Други 20% казват, че мисиите на ICE и Митническата и гранична защита (CBP) са конкретно виновни, според анкета, проведена от JL Partners.

Взети заедно, 53% обвиняват администрацията на Тръмп, в сравнение с 35%, които сочат с пръст демократите.

Последиците доведоха до това президентът да оттегли секретаря на DHS Кристи Ноем - която категорично защити стрелбата в Прети след нея - от вътрешния имиграционен контрол, пренасочвайки я към фокусиране върху граничната сигурност.

Всичко това се отрази зле на администрацията на Тръмп и рейтингите на одобрение на президента на MAGA пострадаха в резултат на това. Проучването показа, че Тръмп е с 45% одобрение, което е най-лошият му резултат досега в проучването, с два пункта по-малко от миналата седмица. То разкрива, че 55% от американците сега не одобряват цялостното му представяне.

Най-лошото за президента е, че имиграцията - неговият основен проблем през последното десетилетие - сега се оказва пасив, една от областите, в които той има най-малка подкрепа. Само 39% одобряват начина, по който той се справя с проблема, а 47% не одобряват.

Ревността, с която ICE изпълнява мисията си, сега е двигател номер едно на неодобрението към президента, като 28% от американците го посочват като основна причина за своето неодобрение, което е скок с 10 пункта спрямо преди стрелбата в Прети.

ICE далеч надхвърля втората по важност причина за неодобрение към Тръмп - 16% посочват разходите за живот и инфлацията като свое основно притеснение.

Американските избиратели също се обръщат срещу ICE, като мнозинството сега изискват акциите им да спрат. Проучванията показват, че 53% смятат, че акциите на ICE и CBP и тяхното присъствие в американските градове трябва да прекратят.

Дори 19% от републиканците са съгласни, докато 71% от гласоподавателите на Републиканската партия смятат, че акциите срещу имиграционните власти трябва да продължат. Сега 47% смятат, че ICE трябва да бъде разпусната, което е ръст спрямо 43% в анкета на Daily Mail, проведена в петък.

27% от републиканците се присъединиха към 66% от демократите и 46% от независимите, застъпвайки това мнение.

В развитие, което създаде още повече проблеми за администрацията, нов доклад на Граничния патрул съобщи, че двама агенти са произвели 10-те изстрела по Прети, които са го убили, без да споменават, че собственикът на оръжието е извадил пистолета си.

След стрелбата служители на DHS и Граничния патрул са представили медицинската сестра като подстрекател, който е "размахал" оръжие срещу служителите. Но в доклада се твърди, че макар служител да е извикал, че Прети има пистолет, не се споменава, че той го е извадил.

Законът изисква агенцията да информира съответните конгресни комисии за смъртните случаи, задържани от CBP, в рамките на 72 часа.

Разследващи от Службата за професионална отговорност на CBP са извършили анализа въз основа на преглед на запис от камери, носени на тялото, и документация на агенцията, се казва в съобщението.

"Служители на CBP са се опитали да задържат Прети. Прети е оказал съпротива на усилията на служителите на CBP и е последвала борба", се твърди в доклада. "По време на схватката (агент на граничния патрул) извика няколко пъти: "Той има пистолет!Приблизително пет секунди по-късно (агент на граничния патрул) използва своя Glock 19, издаден от CBP, а (служител на митническа и гранична защита) също използва своя Glock 47, издаден от CBP, в Прети."

Всеки опит за подобряване на положението на обикновените американски избиратели рискува да отчужди фенбазата на Тръмп от MAGA, която от години изтъква президента като свой лидер.

Мнозина от последната група се опасяват, че най-голямото масово депортиране в историята на САЩ, което те очакваха с нетърпение, може да се провали на фона на разговорите за прекратяване на операциите в Минеаполис.

Пристигането на граничния цар на Белия дом Том Хоман на сцената може да е облекчение за редовите агенти на ICE, които все по-често виждаха г-жа Ноем като хаотичен лидер. Но сега има осезаем страх сред най-пламенните поддръжници на Тръмп, че смяната на лидерството може да доведе до значителна промяна в имиграционната стратегия.

Според източници, основен приоритет на Хоман ще бъде координирането на преговорите между лидерите на демократите в щата Минесота и Белия дом след стрелбата в Прети.

Хардлайнерите в имиграцията предупреждават, че всяка сделка на г-н Хоман, която кара агентите на ICE да намалят присъствието си в Минесота, ще се разглежда като провал на програмата за масово депортиране на Тръмп и победа за либералните протестиращи.

Тези опасения се изостриха, когато Тръмп заяви в интервю за Fox News във вторник, че Службата за вътрешна сигурност ще „деескалира малко“ в Минеаполис.

Тъй като неодобрението се изсипва върху Тръмп както от широката американска общественост, така и от неговото ядро ​​от MAGA, изглежда малко вероятно той да може да успокои едната група, без да разочарова другата.

Когото реши да спечели, докато се справя с най-голямата криза в своето президентство, вероятно ще определи втория му мандат.