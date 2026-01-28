Премиерът на Гренландия: Белият дом няма представа какво е Гренландия

Политическите срещи на върха в Париж могат да бъдат допълнени с сесия за анализ и размисъл в университета. Така, по време на посещението си във Франция, за да се срещнат с президента Еманюел Макрон, датската министър-председателка Мете Фредериксен и нейният колега от Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен, се спряха в Института за политически науки в Париж (Science Po), люлката на френската политическа мисъл и великолепен символ на европейския ангажимент. Двамата лидери, които изведнъж се превърнаха в центъра на света поради империалистичните амбиции на Доналд Тръмп и желанието му да завземе острова, както им напомни писателят и водещ на събитието Джулиано да Емполи, пред аудитория, пълна със студенти и преподаватели, изразиха своето недоволство, пише испанският El Pais.

„Истината е, че сме подложени на голям натиск“, заяви Йенс-Фредерик Нилсен.

34-годишният Нилсен е политик с вид на обикновен гражданин – в страната му живеят едва 57 000 души и „всички се познават“ – припомни, че сега трябва да се грижи за своя народ.

„Те са уплашени. Представете си, че живеете тук от години и сте били лоялни към вашите съюзници. И тогава трябва да успокоявате гражданите си, защото се страхуват, че един от вашите съюзници иска да ги купи или да използва сила, за да ги нападне. Страхуваме се, че светът се разпада и, преди всичко, от липсата на уважение към международните закони. Това е чувството“, посочи той, въпреки че признава промяна в ритъма през последните седмици благодарение на единството, проявено от Европа. „Белият дом няма представа какво е Гренландия“, настоя той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и неговите противоречиви думи, посочващи зависимостта на Европа от САЩ по военни въпроси, също бяха предмет на анализ от страна на датската лидерка.

„Бях възпитана да бъда благодарна на САЩ. Знам, че те ни спасиха през 1945 г. Аз съм голяма защитничка на Атлантическия алианс. Но трябва да бъдем реалисти. Бяхме грешни, когато намалихме военните разходи. Русия направи обратното и е готова да атакува, но освен това, ако европейците не могат да се защитят сами, тогава какво сме ние? Беше грешка да мислим, че можем да харчим за култура, социално благоденствие, здравеопазване и че ако се случи нещо, САЩ ще дойдат да ни спасят. Сега трябва да се превъоръжим, това е най-важното”, каза Мете Фредериксен.

Фредериксен беше много ясна и лаконична

и настоя на старата европейска идея за приоритет на социалните разходи.

„Връзката на Гренландия с Европа става все по-силна”, обясни нейният министър-председател. „Няма съмнение, че демокрацията, Европа и Атлантическият алианс са нашите ценности. Искаме да бъдем съюзници на страни, които зачитат демокрацията и международните закони. Но никога няма да бъдем заплашени съюзници. Гренландия гледа много повече към Европа, отколкото към което и да е друго място, защото искаме да запазим тези принципи. Готови сме да допринесем повече. Досега сме направили малко. Но това ще се промени. Съгласни сме, че трябва да се направи повече по въпросите на сигурността в нашия регион, също и заради руската заплаха“.

Нилсен настоя на тази идея и посочи, че отровата на мрежите е тотална. Дори в неговата сфера, където дъщеря му му показа наскоро видео, генерирано с изкуствен интелект, в което се виждаше как той тича, а Тръмп го преследва, качен на полярна мечка.

„Белият дом няма представа какво е Гренландия. И това е също проблемът на технологичните платформи. Опитаха всичко: референдум за независимост, след това споразумение на различни платформи. Но в Гренландия не сме глупави. Виждаме как се отнасят с хората си, как функционира демокрацията. Ние сме 57 000 души, всички се познаваме. Гледаме видеоклиповете с изкуствен интелект, които циркулират... Но те нямат представа кои сме ние“.