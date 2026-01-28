Бурята "Кристин" взе жертви в Португалия

Бурята "Кристин", която връхлетя Португалия през изминалата нощ, причини смъртта на най-малко четирима души в района на Лисабон и в централната част на страната, сочат новите данни на спасителните служби, цитирани от Франс прес.

Сред първите жертви е мъж, загинал в предградие на Лисабон, когато колата му е била премазана от изкоренено от вятъра дърво. Още един мъж е загинал в окръг Лейрия, в резултат на падане на "метална конструкция", съобщиха от гражданската защита в първоначалната си сводка.

По-късно от Националната служба за гражданска защита съобщиха за още две жертви в община Лейрия.

Преминаването на бурята "Кристин" бе съпътствано от силни дъждове и пориви на вятъра, достигащи до 150 км/ч, и причини много щети, особено в района на Лисабон и в централната част на страната.

Бурята е изкоренила дървета и е причинила щети по инфраструктурата, както и наводнения, посочи Даниела Фрага, заместник-началник на националните операции на Националната служба за гражданска защита. Тя съобщи за около 3000 инцидента до средата на деня.

"Поради мащаба на явлението ще отнеме известно време, преди да може да се определи окончателният размер на щетите", каза тя.

Близо 850 000 домакинства или обществени институции останаха без ток в ранните часове на тази сутрин, но този брой намаля през деня.

Много пътища бяха затворени или частично блокирани, включително основната магистрала, свързваща Лисабон със северната част на страната, а железопътният транспорт също беше нарушен на някои места. Няколко общини решиха да затворят училищата, посочва АФП.