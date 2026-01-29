IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

В Русия осъдиха 15-годишен за планиран палеж по поръчение на Украйна

Целта е била сградата на местното военно окръжие

29.01.2026 | 07:40 ч. Обновена: 29.01.2026 | 07:41 ч. 3
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Руски съд осъди на седем години затвор 15-годишен, обвинен в планиране на терористична атака, съобщи руската Федерална служба за сигурност (ФСС), цитирана от ДПА.

Тийнейджърът, роден през 2011 г., е обвинен в планиране на палеж на административна сграда, принадлежаща на Министерството на отбраната на Русия, посочва ФСС.  Руските медии съобщават, че целта е била местно военно окръжие.

ФСС твърди, че тийнейджърът е установил контакт със забранена в Русия "украинска терористична организация" чрез Telegram и е следвал нейните инструкции.  Присъдата все още не е влязла в сила, посочва ДПА.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. в Русия бяха извършени многобройни саботажи, включително атаки срещу железопътната инфраструктура и други съоръжения, както и целенасочени убийства на военни и поддръжници на войната.

Руските следствени органи често обвиняват украинските разузнавателни служби за подобни инциденти, посочва БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

русия осъден тийнейджър палеж украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem