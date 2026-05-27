Маслинови дървета на близо 3000 г. ще пристигнат в Бургас

Две маслинови дървета, едното приблизително на 2800 години, а другото — на около 2100 години, ще пристигнат в Бургас, съобщиха от Общината.

Древните "гиганти" впечатляват и с размерите си. Едното дърво достига височина около 4,60 метра, а другото — около 4,20 метра. Коренищата им са с диаметър близо 3,5 метра, а всяко от тях тежи между 4 и 6 тона.

Транспортирането на дърветата е сложна логистична операция, която ще продължи с дни. За превоза се използва специализирана техника с ремарке, което се движи едва 23 сантиметра над земята.

Короните ще бъдат укрепени със специални мрежи, а по маршрута в по-малките населени места ще се наложи временно демонтиране на светофари. За жителите на Бургас не се предвижда затваряне на улици, обясниха от Общината.

След пристигането си двете маслини ще заемат постоянно място до Моста в Бургас — една от най-атрактивните локации в града.

Новите маслинови дървета идват като естествено продължение на политиката на Община Бургас за засаждане на маслини в различни части на града през последните години — инициатива, целяща по-средиземноморски облик на крайморската среда.

Инициативата е изцяло частна и няма да бъдат използвани публични средства нито за закупуването на дърветата, нито за тяхното транспортиране, уточниха от общинската администрация.