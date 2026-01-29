Агентите, замесени в убийството на Прети, излязоха в принудителна отпуска

Държавните служители, замесени в убийството на Алекс Прети в американския град Минеаполис, са пуснати в принудителна отпуска, съобщиха днес американски медии, цитирани от Франс прес.

Засега не се знае колко точно служители са излезли в отпуска, съобщава в. "Ню Йорк таймс", цитирайки представител на министерството на вътрешната сигурност.

Министерството заяви обаче, че двамата имиграционни служители, които са стреляли по Алекс Прити, са били отстранени от работа като част от стандартните процедури, съобщи телевизия "Фокс нюз", цитирана от Ройтерс и БТА.

В първоначалният доклад на американските власти по случая не се споменава, че Прети е размахвал огнестрелно оръжие, въпреки първоначалните изявления на представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, които отбелязаха наличието на оръжие.

Предварителната проверка на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ показва, че 37-годишният медицински работник в интензивно отделение

Прети е бил застрелян от двама федерални служители

- от граничната полиция и от митническите служби, след като е отказал да се махне от улицата след заповед на митнически служител, съобщи БТА.

В часовете след убийството на Прети в събота висши служители на правителството на Тръмп описаха жертвата като агресор - твърдения, които бяха бързо опровергани от видеозапис от мястото на инцидента, отбелязва Ройтерс.