Токио засили действията си срещу Китай - сега е ред на Вашингтон

През ноември, скоро след встъпването си в длъжност, японският премиер Санае Такаичи заяви пред парламента, че китайско нападение срещу Тайван може да представлява екзистенциална заплаха за Япония и може да оправдае военен отговор. За Китай, който възприема всеки ангажимент за подкрепа на Тайван като провокация, това бяха бойни думи. В отговор Пекин засили военните учения близо до Япония, спря вноса на японски морски дарове, забрани износа на стоки с двойна употреба – продукти, които могат да се използват за граждански и военни цели – за Япония и посъветва гражданите си да не пътуват до там.

Коментарите на Такаичи са още по-тревожни за Китай, защото Япония претърпява дълбока промяна. През последните четири години Токио се подготви да противодейства на насилственото поведение на Китай, като увеличи средствата си за въоръжените сили, защити веригите си за доставки и зае по-настоятелна позиция в съседните си страни.

Вашингтон приветства тези ходове, но подкрепата му за Токио в светлината на неотдавнашната кампания за натиск от Пекин е била слаба до никаква. Това е грешка. Съединените щати трябва да се възползват от новооткритата мощ на Япония, като изградят своята индо-тихоокеанска стратегия около обновен съюз между САЩ и Япония. Двете страни трябва да хармонизират отбраната си и, заедно с регионалните партньори Австралия и Индия, да координират индустриалната си политика в чувствителни сектори. Ако Съединените щати не успеят да се възползват от този момент или видят силата на Япония като причина да се отдръпнат от региона, Вашингтон ще бъде в много по-лоша позиция да възпре Китай от завземането на Тайван или по друг начин да сее хаос в Индо-тихоокеанския регион, пише Foreign Affairs.

Токио започна да преосмисля ролята си в света под ръководството на покойния премиер Шиндзо Абе, който ръководеше Япония през 2006-7 г. и 2012-2020 г. В отговор на все по-настоятелния Китай, който предприемаше чести нахлувания в и около японските острови Сенкаку (известни в Китай като островите Дяоюйдао), Абе разхлаби конституционните ограничения върху въоръжените сили на Япония и започна да изгражда военната мощ на Япония. (Преди това Япония подкрепяше идеята, че трябва да притежава само минималното количество сили, за да отблъсне нашествие.) Освен това той популяризира идеята за изграждане на свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион, което постави Япония в центъра на усилията за предотвратяване на попадането на региона под хегемонно китайско влияние.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. ускори трансформацията на Япония в модерна военна сила.

Тогавашният премиер Фумио Кишида предупреди, че „Украйна днес може да бъде Източна Азия утре“, обобщавайки страха, че Китай може да вземе пример от руския сценарий и да нахлуе в съседите си. През същата година Япония се ангажира да удвои разходите си за отбрана до два процента от БВП до 2027 г. и изрично и недвусмислено определи Китай като най-голямата си заплаха. Токио също така започна да придобива възможности за контраатаки, насочени към ракетните площадки на противника, което само няколко години по-рано се смяташе за немислимо от страх да не разстрои Китай и да наруши самоналожено ограничение върху оръжията, които могат да бъдат използвани в нападение. Японските военни, Японските сили за самоотбрана, вече нямаше да останат в чисто отбранителна позиция.

Успехът на Япония в укрепването рискува да насърчи съкращенията на САЩ.

Днес Токио се готви да въведе в експлоатация хиперзвукови оръжия, които могат да нарушат противовъздушната и противоракетната отбрана на Северна Корея и Китай, и да разположи крилати ракети „Томахоук“, ракети „Съвместен удар“ и вътрешно модернизирани ракети земя-кораб тип 12, за да подобри способността си да нанася контраатаки. Токио също така инвестира сериозно в осведоменост в космическата област – способността за проследяване на спътници и откриване на заплахи в орбита – като отделя 3,5 милиарда долара през 2025 г., което е десетократно повече от 2020 г. Освен това Япония засилва позицията си на югозападните си острови, които са близо до Тайван. (Един от тях, остров Йонагуни, е само на 68 мили.)

Освен това, Япония укрепва регионалните си отбранителни връзки, за да затвърди допълнително позицията си срещу Китай. Тя е помогнала на други страни в региона, включително Бангладеш и Филипините, да се защитят от китайски нашествия. Токио, например, е предоставил на Филипините радарна система за въздушно наблюдение и 12 от своите 18 кораба на брегова охрана. Япония също така е разхлабила правилата си за износ на отбранителна техника, за да може по-лесно да споделя технологии със своите съюзници. През 2023 г. тя подписа споразумение с Италия и Обединеното кралство за съвместно производство на изтребител. А през 2025 г. Австралия обяви, че ще закупи 11 фрегати-невидими самолети клас „Могами“ от Япония за 6,5 милиарда долара – най-голямата сделка за износ на отбранителна техника досега.

Япония днес е по-способна, отколкото е била по всяко време след края на Втората световна война. И все пак е изправена пред парадокс: успехът на укрепването ѝ рискува да насърчи съкращенията на САЩ. Американските политици и стратези, които се застъпват за сдържаност във външната политика, може да твърдят, че с по-способна Япония, Съединените щати могат да направят по-малко в Индо-Тихоокеанския регион. Но обратното е вярно.

Новата военна позиция на Япония предлага на Съединените щати рядък дар:

напълно ангажиран съюзник, готов да действа като предна котва на регионалната колективна отбрана. Вашингтон трябва да посрещне този момент, като засили сътрудничеството си в областта на отбраната с Япония. Възпирането на Китай ще изисква архитектура на съюза, изградена около комбинирано планиране, оперативно съвместими сили и интегрирана политика за икономическа сигурност. Географията работи срещу проекцията на силата на САЩ: ако Съединените щати воюват с Китай за Тайван, логистичният натиск върху американските сили ще бъде огромен. Вашингтон ще трябва да работи със своите регионални съюзници, за да разположи войските и оборудването си близо до мястото на действие.

През последните няколко години Съединените щати и Япония си сътрудничат повече в областта на отбраната, но трябва да направят още по-голям напредък. През 2025 г. Япония създаде своето Съвместно оперативно командване, което обединява трите вида въоръжени сили. Вашингтон и Токио започнаха да обновяват Американските въоръжени сили в Япония, които ръководят американските войски в страната, от административен орган до съвместен щаб на силите. Двамата съюзници обаче все още нямат орган с оперативни правомощия и структура за координиране на американските и японските сили в криза. Съединените щати трябва да поставят висш офицер в Токио – под ръководството на командира на бойните сили в Индо-Тихоокеанския регион – който да взема бързи решения, наред със Съвместното оперативно командване на Япония. С течение на времето Съединените щати и Япония трябва да работят за създаване на наистина обединено командване, подобно на Американските въоръжени сили в Корея. В противен случай, ако американските и японските войски се изправят срещу общ враг, те ще се бият паралелно, което ще доведе до неефективност и потенциално до инциденти.

Почти десетилетие по-късно Токио създаде Съвета за насърчаване на икономическата сигурност, правителствен орган, който координира отбранителната икономическа политика, и прие Закона за насърчаване на икономическата сигурност, за да осигури стабилни доставки на критични стоки, да защити основната инфраструктура, да развие жизненоважни технологии и да защити чувствителна интелектуална собственост. По-специално, Япония подобри вътрешната си индустрия за чипове. Токио, например, отпусна 6,9 милиарда долара за завод за Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, водещият производител на полупроводници в света, в Кюшу. И вложи над 10 милиарда долара в Rapidus, стартираща компания за производство на чипове и най-амбициозния и рисков залог на Япония за технологичен суверенитет от 80-те години на миналия век. Основана от осем големи японски компании, включително Toyota и Sony, Rapidus се стреми да произвежда масово двунанометрови чипове до 2027 г., връщайки Япония начело в производството на полупроводници след две десетилетия изоставане.

Япония може да направи още повече, за да подобри икономическата си сигурност, като например защита на своите вериги за доставки на фармацевтични продукти. Китай доминира в световното производство на основни лекарства, включително революционни лекарства, и контролира много от ключовите фармацевтични съставки в света, което му дава огромно влияние върху общественото здраве на Япония и нейните съюзници. Токио и Вашингтон трябва да се координират по отношение на фармацевтичната сигурност, като картографират зависимостите на веригите за доставки, инвестират в алтернативен производствен капацитет и се борят с неоторизирани дистрибуторски мрежи, които предоставят на Пекин „задни вратички“ за манипулиране на обемите на доставките и влошаване на качеството на лекарствата.

Япония има история на пренасяне на своите производствени постижения в други страни. През 80-те години на миналия век, когато японските автомобилни производители създадоха така наречените фабрики за трансплантация в Съединените щати, те направиха нещо повече от просто производство на автомобили – те трансформираха американската производствена култура. Съвместно предприятие между Toyota и General Motors във Фримонт, Калифорния, превърна фалиралия завод на GM с ужасна производителност и конфликтни трудови отношения в модел за ефективност в рамките на една година. Toyota изпрати стотици американски работници в Япония за интензивно обучение, след което назначи японски мениджъри като ментори на място, които работеха рамо до рамо с американските си колеги. Трансформацията беше забележителна: същата работна сила, използвайки подобно оборудване, постигна качество и производителност на японско ниво.

Днес, Четворката би трябвало да приложи този модел към производството на усъвършенствани батерии, оборудване за производство на полупроводници, аерокосмически и хиперзвукови материали и прецизни роботи. Япония, например, произвежда 45 процента от световните индустриални роботи. Нейният опит би могъл драстично да подобри производствената производителност в страните от Четворката. А с критичните минерали на Австралия, възможностите за обработка на редкоземни елементи на Индия, прецизността на производството на Япония и научноизследователската и развойна дейност и пазарния мащаб на Съединените щати, всеки член на Четворката може да донесе нещо, от което останалите се нуждаят. Чрез споделяне на знания и съответните си вътрешни предимства, членовете на Четворката могат наистина да увеличат производителността си, а не просто да се осланят на субсидии.

Отстраняването на Китай, колкото и болезнено да е, просто би предотвратило неизбежното.

В продължение на поне две десетилетия Пекин систематично изтласкваше австралийски, индийски, японски и американски компании от своя пазар, когато те вече не бяха необходими за неговите индустриални планове. Ако Япония пое водеща роля в тази преориентация, тя би могла поне да контролира някои аспекти от това как ще се развие процесът на разделяне.

Кампанията на Пекин за създаване на политически спорове около коментарите на Такаичи за Тайван отразява по-широка цел: да сплаши японските политици, да раздели управляващата коалиция в Япония и да възпре други поддръжници на Тайван да се изказват открито. Китайските лидери разбират, че съюзът между САЩ и Япония представлява най-голямата пречка пред амбициите им за регионално първенство. Япония, която е икономически устойчива, дипломатически активна и военно способна, подкопава плана на Пекин да изолира Тайван, да принуди съседите си и да повиши разходите за ангажиране на САЩ.

Слабата подкрепа на Съединените щати за Япония в спора ѝ с Китай подкопава възпиращата сила в западната част на Тихия океан. Съединените щати трябва да застанат до своя съюзник, като подкрепят коментарите на Такаичи за екзистенциалния характер на тайванската криза за Япония и други съюзници. Вашингтон има интерес да насърчи широка коалиция, която да се обявява срещу китайската агресия срещу Тайван, защото е по-вероятно Китай да бъде възпрян от атака срещу острова, ако вярва, че много страни ще се вдигнат в опозиция. Мълчанието, напротив, сигнализира на Пекин, че може да откъсне американските съюзници един по един чрез икономически натиск - и че Вашингтон няма да защитава онези, които критикуват поведението на Китай.

Съединените щати и Япония са в ключов момент. Докато Токио продължава да предприема смели стъпки, за да се подготви за ера на продължителна конфронтация с Китай, ангажиментът на Вашингтон се колебае. Токио е свършил трудната част. Сега е време Вашингтон да се активизира. Ако не го направи, ще докаже, че Пекин е прав - че съюзите на Съединените щати са временни, обещанията им са празни, а мощта им е в упадък.