Китай конфискува пандите си от Япония, пазачите в зоопарка заеха местата им ВИДЕО

От всички наказания, които Китай наложи на Япония в дипломатическия им спор, може би никое не е било усетено по-силно от конфискуването на панди от Пекин.

Сега една японска зоологическа градина се опитва да утеши осиротелите си посетители, като облича гледачите си като черно-белите мечки.

Срещу 8000 йени (38 британски лири) посетителите на увеселителния парк и зоопарк Adventure World в префектура Вакаяма могат да се присъединят към "Клуба за любов към панди", след като последните четири панди се завърнаха в Китай миналото лято. В края на този месец Япония ще стане зона без панди, когато последните две панди от страната напуснат зоопарка Уено в Токио.

Паркът казва на посетителите, че могат да носят униформата на гледач в зоопарка и "да се насладят на програма, която имитира реална работа по грижата за животните, като например приготвяне на храна, наблюдение на поведението, попълване на ежедневни отчети и проверка на безопасността на зоната за разходки".

A park in #Shirahama, #Wakayama Prefecture in #Japan has its staff member disguised as giant panda, offering a themed tour to visitors, after all four of the giant pandas previously residing here returned to their natural home #Sichuan, #China in June pic.twitter.com/OCUFpUllgN — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) December 27, 2025

В кулминацията на 90-минутното преживяване феновете могат да хранят с парченца ябълка гледач в клетка, облечен в гащеризон и шапка на панда.

"Тази специална атракция ще позволи на посетителите да научат за връзката между пандите и персонала, който се грижи за тях и да изпитат значението на предаването на живота на гигантските панди на бъдещето", казаха от парка.

Това ще бъде първият месец, в който в Япония няма да живеят панди от 1972 г. насам, когато Китай изпрати първите от над 30 животни, които е дал или заел. Двойката в Уено, на име Сяо Сяо и Лей Лей, трябваше да се върне през февруари, но репатрирането им е ускорено и няма планове да бъдат заменени.

Никой не е заявил това официално, но няма съмнение, че това е следствие от гнева на Пекин към Санае Такаичи - японския премиер, която през ноември използва език, който за китайските уши внушава, че Япония ще започне война, ако Пекин нахлуе в самоуправляващия се демократичен остров Тайван.

Китай поиска тя да оттегли забележките си, призова гражданите си да не посещават Япония поради опасения за "обществената безопасност", спря вноса на морски дарове и отмени концерти на японски изпълнители.

Междувременно любителите на панди чакат на опашка с цели пет часа за последен шанс да видят близнаците, родени в зоопарка Уено, преди да настъпят "санкциите". Родителите на пандите, Ри Ри и Шин Шин, бяха репатрирани през септември миналата година, а по-голямата им сестра, Сян Сян, през февруари 2023 г.