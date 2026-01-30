Мъж, представил се за агент на ФБР, се опитал да освободи секси убиеца Луиджи Манджоне

Мъж от Минесота получи обвинение, след като се е опитал да измъкне Луиджи Манджоне от затвора, като се е представил за агент на ФБР.

36-годишният Марк Андерсън се появил в сряда в затвора в Ню Йорк, където е задържан Манджоне, и заявил, че има заповед, "подписана от съдия", за освобождаването на затворника.

Когато служителите на затвора поискали документите му, Андерсън показал шофьорската си книжка от Минесота и казал, че има оръжия в чантата си, според жалба, подадена в четвъртък.

Твърди се, че Андерсън е хвърлил документи на служителите на Бюрото по затворите, които изглежда са свързани с правни оплаквания срещу Министерството на правосъдието. Служителите твърдят, че са открили кръгъл нож за пица и вилица за барбекю в раницата му.

Манджоне е задържан в Столичния център за задържане (MDC), където очаква съдебен процес за убийството в Манхатън през декември 2024 г. на Брайън Томпсън, главен изпълнителен директор на UnitedHealthcare.

Личността на Манджоне създаде култ в онлайн пространството. Неговите поддръжници протестираха срещу алчността в застрахователната индустрия и говориха за разочарованието си от здравните системи в Америка.

Андерсън е пътувал до Ню Йорк за работа, която така и не получил, и е започнал да се труди в пицария преди инцидента в сряда, съобщи източник пред CNN. Той е обвинен в това, че се е представил за служител на правителството на САЩ и се очаква да се яви пред съда в четвъртък вечерта.

Манджоне е задържан в MDC в Бруклин от декември 2024 г., когато бе арестуван в ресторант McDonald's в Пенсилвания след петдневно национално издирване. Той е изправен пред щатски и федерален процес за убийството на Томпсън.

Той трябва да се яви във федералния съд в Манхатън за предсъдебно заседание в петък. Федерален съдия ще реши дали смъртното наказание ще бъде изключено като опция за осъждане.

Президентът Тръмп заяви в интервю за Fox миналата година, че Манджионе е "чист убиец", който е "застрелял някого в гърба толкова ясно, колкото ме гледате сега". Клипът беше споделен от заместник-директора на службата за връзки с обществеността на Министерството на правосъдието, което накара адвокатите на Манджионе да твърдят в съда, че коментарите и тяхното разпространение са застрашили шансовете му за справедлив избор на жури.

"Това е болест", каза Тръмп през септември. "Това наистина трябва да бъде проучено и разследвано."

Манджоне пледира невинен по обвиненията в убийство. Прокурорите в Манхатън поискаха той да бъде съден през юли, три месеца преди федералното му дело.