Защо “Мелания” се превърна в най-мистериозния филм на годината ВИДЕО

Миналата година Amazon обяви рекордна сделка, плащайки 40 милиона долара за правата върху документален филм за първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Твърди се, че цената, дадена от компанията, представлява най-високият хонорар за документален филм. Предполага се, че допълнителни 36 млн. долара са били похарчени само за промотирането на филма, който излиза по кината в края на тази седмица.

На прожекция в Белия дом в събота присъстваха президентът и първата дама, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, Майк Тайсън и кралицата на Йордания, наред с други. Извън обкръжението на президента обаче филмът предизвика повече въпроси, отколкото отговори.

Лентата е заснета в трите седмици преди втората инаугурация на Тръмп и претендира да предложи рядък вътрешен достъп до загадъчната първа дама, докато тя прави уговорките за прехода на президента към власт.

Политически филм или пропаганда?

Самата Мелания описва филма пред Fox News като “личен, нефилтриран поглед върху семейството, бизнеса и филантропията по време на забележителното пътуване към Белия дом“. Трейлърът разкрива малко от съдържанието на филма, но показва неговия блясък: шапките, палтата, слънчевите очила и дизайнерските дрехи на Мелания. Има и кадър в близък план на скъпо изглеждащите ѝ ботуши. Марк Бекман, външният съветник и агент на Мелания, твърди, че филмът “изобщо не е политически“, но той вече е отхвърлян като пропаганда от някои онлайн критици.

На пръв поглед, привлекателността на филма е очевидна: демистифициране на една от най-непрозрачните фигури в съвременната политика. Откакто Тръмп за първи път се издигна на власт преди близо десетилетие, Мелания си остава до голяма степен загадка. Извън рутинните биографични факти от живота ѝ – че е родена в бивша Югославия, че става модел на 16 години, премества се в Париж, а след това в Ню Йорк на двайсет години; че среща Тръмп, 24 години по-възрастен от нея, през 1998 г., на 28-годишна възраст – малко се знае за нея като личност или за истинската динамика на брака ѝ.

Дали тя е силата зад властта? Никой всъщност не знае. Откакто Тръмп за първи път встъпи в длъжност, хората спекулират за степента на нейното влияние в политиката на съпруга ѝ, като се вглеждат в публичните ѝ изяви за абстрактни подсказки: начинът, по който държи ръката на съпруга си или моментът на дискретен страничен поглед.

Облеклото ѝ също, което понякога активно подтиква към внимание: спомнете си евтиното яке, което носеше, докато посещаваше център за задържане на деца мигранти с надпис на гърба “I Really Don’t Care, Do U?“ По-късно тя твърди, че съобщението е било насочено към “фалшивите разкази на медиите“ и не е било свързано с посещението ѝ.

Конспиративни теории

През последните години онлайн се разпространяват различни конспиративни теории, вариращи от правдоподобните, но необосновани (че тя и Доналд имат труден брак, обтегнат от лични и политически разногласия) до пресилените (че тя е починала и е била заменена от двойник). Мелания, като такава, обещава да хвърли нова светлина върху истинската личност на Мелания - макар че дали това ще се случи, е друг въпрос.

Когато новината за сделката на Amazon с Мелания се появи за първи път, някои анализатори я определиха като опит на собственика на Amazon Джеф Безос да се подмаже на администрацията на Тръмп. Говорейки на борда на Air Force One по-рано този месец, президентът определи филма като “невероятен“, отбелязвайки, че привлича вниманието на много хора.

Последното мнение е до известна степен вярно, въпреки че прогнозите сочат, че е малко вероятно Мелания да превърне това внимание в продажби на билети.

Тим Ричардс, главен изпълнителен директор на веригата кино Vue, определи продажбите във Великобритания като “слаби“, казвайки пред The ​​Telegraph, че най-голямата реакция са оплакванията относно решението да се прожектира.

Няма да помогне и фактът, че филмът идва на фона на особено проблематичен период за Тръмп, чиито два мандата бяха белязани от поредица от скандали и остри критики от хора извън неговата поддръжническа база. Този месец той се сблъска с особено осъждане заради агресивната си позиция относно Гренландия и реакцията си на множество отделни убийства от служители на ICE. САЩ са в смут и популярността на неговата администрация, дори сред избирателите на Тръмп, намалява, пише The Independent.

Дори премиерата на филма се озовава в центъра на скорошни противоречия: Мелания ще дебютира официално в Центъра “Кенеди“ във Вашингтон, окръг Колумбия, чието спорно преименуване предизвика значителни негативни реакции миналата година.

Друг спорен момент е свързан с режисьора на филма. “Мелания“ е режисирана от Брет Ратнър, който стана известен чрез екшън поредицата с Джеки Чан и Крис Тъкър “Час пик“. Ратнър ​​не е режисирал филм от “Херкулес“ от 2014 г., след като беше обвинен в сексуален тормоз от множество жени през 2017 г., като едно от твърденията включваше и обвинение в изнасилване.

Филмът “Мелания“ се появява на фона на информации, че Ратнър ​​може да се завърне за предстоящия “Час пик 4“, филм, който Paramount се твърди, че разработва по молба на Тръмп.

Перспективите на “Мелания” в бокс офиса този уикенд – или през следващите седмици, когато излезе в стрийминг услугата Prime Video на Amazon – в крайна сметка са доста спорни. За администрацията на Тръмп филмът предлага частица доверие: рядко срещано съчувствие в индустрия, която е враждебна. И това е само началото: “Мелания” ще бъде последвана от трисериен документален сериал, пуснат на стрийм платформата. В обозримо бъдеще изглежда, че Amazon е в бизнеса с документалната лента. Дали този бизнес ще процъфтява или ще се провали, предстои да видим.