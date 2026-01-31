IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Украинските проблеми с тока застигнаха и Кишинев

По-голямата част от районите на столицата са останали без електроснабдяване

31.01.2026 | 16:00 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Молдова беше засегната днес от масови прекъсвания на електроподаването заради проблемите в електропреносната мрежа на съседна Украйна, предаде Ройтерс.

В резултат столицата Кишинев и други части на страната останаха без ток.

Според изявление на молдовското Министерство на енергетиката, публикувано в приложението "Телеграм“, смущенията в украинската електропреносна мрежа са довели до спад на напрежението по една от електропроводните линии към Молдова.

Свързани статии

Кметът на Кишинев Йон Чебан съобщи в "Телеграм“, че по-голямата част от районите на столицата са останали без електроснабдяване, като властите добавиха, че дори светофарите не са работели.

В някои части на Украйна имаше аварийни прекъсвания на тока, съобщи енергийната компания ДТЕК, а метрото в Киев преустанови работа.

Аварийната ситуация в електропреносната мрежа доведе и до временно прекъсване на водоснабдяването на украинската столица, посочиха представители на местните власти.

Електропреносната мрежа в Украйна е една от основните цели на руските удари в продължение на месеци, като през последните седмици в страната са въведени значителни ограничения в доставките на електроенергия за потребителите, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

киев кишинев
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem