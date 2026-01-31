Най-малко 15 загинали при "координирани" атаки в Пакистан

Сепаратистите предприеха „координирани“ атаки в пакистанската провинция Белуджистан в събота, убивайки най-малко 10 служители по сигурността и петима цивилни, съобщи служител, което е поредното насилие в засегнатия от бунтове югозападен регион. Длъжностни лица съобщиха, че десетки бойци са били убити и при сблъсъци, предизвикани от атаките, извършени ден след като военните заявиха, че силите им са убили десетки етнически бунтовници от етническата общност на белуджите.

По-рано в събота бе съобщено за четирима убити полицаи.

Пакистан се бори със сепаратисткия бунт в Белуджистан от десетилетия, с чести атаки срещу сили за сигурност, чуждестранни граждани и неместни жители в богатата на минерали провинция, граничеща с Афганистан и Иран. Висшият служител по сигурността, говорейки пред AФП при условие за анонимност, заяви, че „терористи... са предприели координирани атаки тази сутрин на повече от 12 места“. „Десет служители по сигурността бяха убити, а няколко други бяха ранени“, а 58 бойци бяха убити при сблъсъци, каза служителят. Той каза, че петима цивилни от семейство белуджи, включително жена и три деца, също са били убити от бойци. Обстоятелствата около смъртта на семейството не са ясни веднага, но сепаратистите са атакували цивилни, за които се смята, че са сътрудничили на властите. Висш военен служител в Исламабад заяви, че атаките са били „координирани, но лошо изпълнени“, твърдейки, че са се „провалили поради лошо планиране и ефективна реакция на сигурността“.

Премиерът Шехбаз Шариф похвали силите за сигурност за „осуетяването“ на атаките, в изявление, обвинявайки Индия в подкрепа на сепаратистите. „Ще продължим войната срещу тероризма до пълното му унищожение“, каза той. Четирима полицейски служители заявиха пред AФП през деня, че ситуацията не е напълно под контрол. В столицата на провинцията Куета, журналист на AФП чу няколко експлозии, докато в града бяха разположени засилени охранителни мерки, главните пътища бяха пусти, а бизнесите затворени. „От сутринта има експлозии една след друга“, каза пред Абдул Уали, 38-годишен частен служител, докато се бореше да намери кръв за хоспитализираната си майка. „Полицията насочва оръжия към нас и казва „върнете се“, иначе ще ни убият. Какво да правим?“

Висш служител в града каза пред AФП, че бойци са отвлекли заместник-комисаря на област Нушки. В област Мастунг висш държавен служител заяви, че бойци са „освободили най-малко 30 затворници от окръжен затвор, конфискувайки огнестрелни оръжия и боеприпаси. Те също така нападнаха полицейски участък и взеха боеприпаси със себе си“.

Мобилните телефонни услуги са блокирани, трафикът е нарушен в засегнатите области, а железопътните услуги са спрени в цялата провинция.

Армията за освобождение на Белуджи (BLA), най-активната войнствена сепаратистка групировка в провинцията, пое отговорност за нападенията.

Белуджистан е най-бедната провинция в Пакистан, въпреки изобилието от неизползвани природни ресурси, и изостава от останалата част на страната по образование, заетост и икономическо развитие. Сепаратистите от народността белуджи засилиха атаките си срещу пакистанци от съседните провинции, работещи в региона през последните години, както и срещу чуждестранни енергийни фирми, за които смятат, че експлоатират богатството на провинцията. Миналата година те атакуваха влак с 450 пътници, предизвиквайки двудневна обсада, по време на която десетки бяха убити, пише БГНЕС.