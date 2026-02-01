IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Война не би била в интерес нито на Иран, нито на САЩ

Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан

01.02.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че една война не би била „в интерес нито на Иран, нито на САЩ“, предаде Франс прес. Той каза това в момент, в който американският президент Доналд Тръмп поддържа несигурност относно възможна военна операция срещу Ислямската република.

„Ислямската република Иран никога не е търсила и по никакъв начин не търси война и е дълбоко убедена, че една война не би била в интерес нито на Иран, нито на САЩ, нито на региона“, каза Пезешкиан по време на телефонен разговор със своя египетски колега Абдел Фатах ас Сиси, съобщи иранската президентска администрация, пише БТА.

