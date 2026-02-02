Кмет на румънско село без вода и канализация ходи на работа със собствен хеликоптер

Кметът на румънско село с под 200 жители, в което няма питейна вода и канализация, ходи на работа с хеликоптер на стойност 800 000 долара, съобщават телевизия Диджи 24 и новинарския сайт Хотнюз.

Общо 166-те жители на село Бребу Ноу в окръг Караш-Северин нямат нито питейна вода, нито канализация. Кметът му обаче използва за служебни цели хеликоптер, купен за 800 000 долара от Австрия на името на фирма, която той и баща му притежават, посочва Диджи 24.

За ситуацията разказват журналисти от сайта Контекст, които са разговаряли с кмета Габриел Бордя. Той е разкрил пред изданието, че летателният апарат е негова собственост, че е запален по пилотажа и има свидетелство за правоуправление. Площадките, на които каца обаче, са незаконни и не са разрешени официално, отбелязват медиите.

Диджи 24 посочва, че село Бребу Ноу, където живеят 166 души, е едно от най-малките населени места в Румъния и не е свързано с водоснабдителната и канализационната мрежа.

Сайтът Хотнюз напомня, че Габриел Бордя е представител на Социалдемократическата партия, която е част от управляващата четирипартийна коалиция. Той е избран на местните избори през юни 2024 г., като това е вторият му мандат. Ръководил е кметството и в периода 2012-2016 г., а след това в продължение на осем години е бил съветник.

Кметът използва хеликоптер Robinson R44 Raven II, чиято пазарна цена е около 800 000 долара. Той разказва пред сайта Контекст, че често лети по маршрута Тимишоара-Гъръна. Репортери на сайта попадат на Бордя в момент, когато пилотира летателния апарат и каца в двора на собствената си къща.

Бордя изтъква, че лети законно. "Аз съм частен пилот, имам свидетелство за правоспособност, преминал съм обучение. Харесва ми да летя и пътувам с хеликоптера за удоволствие", казва кметът.

Проблемът обаче е кацането, отбелязва Хотнюз. Дворът на къщата на Бордя, където журналистите го виждат да каца, не е одобрена площадка за кацане на хеликоптери и не фигурира в официалните регистри.

"Не можеш да имаш летище вкъщи, не може да кацаш, където си искаш. Има строги правила, които произтичат от международното и европейско законодателство", коментира Силвиу Гогу, говорител на Националната служба за гражданска авиация.

