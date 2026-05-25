Младежи нахлуха в болница за лечение на ебола в ДР Конго, искат телата на свои близки

Група разгневени младежи нахлу снощи в болница, лекуваща пациенти с ебола и намираща се в епицентъра на най-новото огнище на заразното и животозастрашаващо инфекциозно заболяване в източната част на Демократична република Конго (ДР Конго), принуждавайки медицинските служители да евакуират пациентите заради отекнали в района изстрели, предаде Асошиейтед прес.

Не стана ясно дали има ранени при нападението срещу многопрофилната болница "Монгбвалу", но д-р Ричард Локуду, медицинският директор на лечебното заведение, заяви пред АП, че нападателите са поискали да им бъдат предадени телата на двама техни близки.

Имаше стрелба и лекарите се опитаха да евакуират пациентите и персонала, каза д-р Локуду в телефонен разговор.

"Многопрофилната болница "Монгбвалу" е в състояние на повишена тревога", добави той, като подчерта, че не разполага с повече подробности за разрастващите се безредици.

Нападението – третото за една седмица срещу здравни заведения, където медицинските служители се борят с недостига на ресурси за лечението на предполагаеми случаи на ебола – изважда на преден план предизвикателствата, свързани с епидемията, която Световната здравна организация (СЗО) обяви за извънредна ситуация в областта на общественото здраве с международно значение.

