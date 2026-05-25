Лионел Меси се контузи дни преди Световното първенство

Звездата неочаквано поиска смяна в мача на клубния си тим Интер Маями

25.05.2026 | 11:01 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Аржентинската звезда Лионел Меси напусна терена контузен в мач на клубния си тим Интер Маями, а това се случва броени дни преди началото на Световното първенство. 

Той бе направил две асистенции, но неочаквано поиска смяна и се насочи директно към съблекалнята.

Във въпросната среща Интер Маями победи Филаделфия Юниън с 6:4 в исторически двубой от редовния сезон на МЛС на САЩ и Канада. Срещата даде най-резултатното първо полувреме в историята, завършило 4:4. Големият герой за домакините бе Луис Суарес, който се отчете с хеттрик.
Лионел Меси контузия Световно първенство
