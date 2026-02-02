Български стоки ще пробиват в Китай чрез Alibaba

Вече има официален представител на Alibaba в България. Това отваря нови възможности за достъп до дигиталната търговия.

Европа се нуждае от индустриализация, докато в Китай върви модернизация на индустриализацията.

Това каза Десислава Дончева, председател на Българо-китайската камара за индустриално развитие, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Глобалната търговия навлиза в нов етап, в който политическите решения и регионалните регулации все по-силно определят бизнес средата, коментира Дончева. Китай продължава да се развива с високи темпове и да задава нови стандарти в технологиите, дигиталните разплащания и индустриалната модернизация.

За българските компании това отваря възможности, но и изисква адаптация към новите правила и по-активна държавна подкрепа, допълни гостенката. Изкуственият интелект се превръща в ключов инструмент за сътрудничество и конкурентоспособност.

Световният икономически форум в Давос ясно показа, че бизнесът вече се определя от политиката, а глобализацията отстъпва място на регионални модели на сътрудничество.

„Бизнесът ще се развива не в глобализъм, а на базата на регионите и локалните партньорства“,

каза председателят на Българо-китайската камара за индустриално развитие.

Китай продължава да залага на политика на партньорство и деескалация, но светът се движи към по-строги регулации и по-бързи политически решения, които пряко влияят върху търговията.

Европа, САЩ и Китай въвеждат все повече локални изисквания, които пренареждат достъпа до пазарите.

„Мултинационалните компании трябва да подхождат по съвсем различен начин към всеки регион“, отбеляза Дончева.

Това включва локално представителство, адаптация на продуктите и съобразяване с нови стандарти. Китай вече реагира – например чрез намаляване на възстановяванията при износ на соларни панели и батерии, което ще повиши цените им в Европа с 10–13%.

Китайската икономика продължава да расте стабилно, макар и с по-умерен темп.

„Китай ще има голям търговски излишък и няма да забави развитието си“, коментира Дончева.

Новият петгодишен план поставя човека в центъра на икономическата политика и акцентира върху водородната енергия, ядрен синтез, 6G, изкуствен интелект и интеграцията между наука, иновации и производство.

Това създава нови възможности за партньорства, включително в професионалното образование и услугите.

Китай напредва бързо в развитието на дигиталния юан.

„Дигиталният юан вече може да се използва и за депозити в сертифицирани банки“, посочи Дончева.

Очаква се той да стане част от международни сделки и да подкрепи стремежа към многовалутна финансова система, особено в рамките на БРИКС. Това е стратегически инструмент за заобикаляне на ограничения и за укрепване на позициите на юана.

Търговията между България и Китай расте, но остава силно небалансирана.

„Ние повече внасяме, отколкото изнасяме, и е нужна много силна държавна подкрепа“, изтъкна Дончева.

Според нея България трябва да се представя като „кошница от продукти“, а не чрез отделни фирми.

Успехите в износа на козметика, вина и розово масло се запазват, но броят на компаниите на китайския пазар остава малък.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria