Махнете тези 7 неща от спалнята си, носят негативна енергия

Точно както хората и взаимоотношенията, с които се обграждаме, материалните неща и предмети, които държим в дома си, могат да окажат дълбоко влияние върху общото ни благополучие и настроение. Всяко помещение в дома е специално за нас, особено спалнята, в която си почиваме активно.

Вижте 7 неща, които не бива да държите в нея, защото привличат негативната енергия.

1. Предмети под леглото

Пространството под леглото трябва да бъде празно, за да може енергията Чи да циркулира свободно около тялото ви. Когато запълвате това място с кутии, предмети, дрехи и т.н., вие блокирате този поток. Ако държите там стари обувки, вие подсъзнателно оставате в състояние на безпокойство. Ако съхранявате документи, свързани с работа или миналото, вие пренасяте този стрес в съня си. Най-добре е под леглото да няма нищо.

2. Огледала, разположени срещу леглото

Във фъншуй огледалата се считат за предмети, които „изтласкват“ енергията. Когато огледалото е поставено директно срещу леглото, то отразява вашата енергия обратно към вас, вместо да ви позволи да си починете. Това може да причини безсъние и да попречи на пълноценното възстановяване. Смята се също, че огледало срещу леглото може символично да покани трета страна в отношенията ви.

3. Работа и електроника

Спалнята е място за почивка, а не за продуктивност. Наличието на лаптопи, бюра или работни документи, внася стреса от офиса в личното ви пространство. Фъншуй подчертава, че електрониката носи активна енергия, която е в пряк конфликт с нуждата от покой. Синята светлина и електромагнитните честоти само засилват този негативен ефект върху съня ви.

