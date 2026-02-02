Новопубликувани мейли разкриват, че тогавашната херцогиня на Йорк Сара Фъргюсън е поздравила педофила Джейфри Епстийн за раждането на момченце малко след като той е бил освободен от затвора за предлагане на секс от момичета на 14 години.

Така наречените "Досиета на Епстийн" показват, че бившата херцогиня на Йорк му е предложила своята "любов, приятелство и поздравления“ за раждането в бележка, изпратена до финансиста-педофил през септември 2011 г.

Потенциалното съществуване на тайния син на Епстийн, който сега би бил на 14 години и в гимназия, беше разкрито в имейл до него от неговата приятелка Фърги, която се предполага, че е чула новината от бившия си съпруг Андрю.

Изглежда, че Фърги, както е известна Сара в приятелския си кръг, е използвала новината за бебето като извинение, за да се свърже отново с Епстийн, дори след освобождаването му от затвора.

"Не знам дали все още сте в този bbm [BlackBerry Messenger], но чух от херцога, че имате момченце“, пише в съобщението си Фърги.

Имейлът от 21 септември 2011 г. съдържа остра атака срещу Епстийн от херцогинята, че очевидно е прекъснал контакта с нея.

"Въпреки че никога не сме поддържали връзка, аз все още съм тук с любов, приятелство и поздравления за вашето момченце“. Подписът на съобщението е: "Сара х“.

В друга кореспонденция между двамата Фърги е наричала сексуалния престъпник "легенда“ и "брат, за когото винаги съм мечтала“.

Не е известно дали Епстийн е отговорил на предложението ѝ за продължаване на приятелството.

Епстийн никога не се е жнил и никога не е имал деца, въпреки че е спал със стотици жени.

Предполага се, че той няма наследник, така че последната му известна приятелка Карина Шуляк е трябвало да наследи по-голямата част от богатството, имотите и острова му в завещание, променено малко преди смъртта му в затворническа килия в Ню Йорк през 2019 г.

Самият Епстийн никога не е признавал, че е имал деца през живота си, но се твърди, че повече от 100 души са заявили, че може да са негови потомци и може да са имали претенции към неговото богатство.

"Джефри Епстийн е бил сексуално разпуснат толкова дълго, че има разумен шанс да е баща на дете“, каза основателят на ДНК фирмата Morse Genealogical Services, Харви Морс, през 2020 г., добавяйки: "Той дори може да е дядо.“

Неговата ДНК компания създаде уебсайт, наречен epsteinheirs.com, и заяви, че 130 души са се свързали с тях, въпреки че Мос добави, че поне една четвърт са били отхвърлени като ненадеждни почти веднага.

Съществуването на тайно дете се появи, след като нови кадри показват, че Епстийн се описва като сексуален хищник от "първо ниво“.

Кадрите се появиха като част от транша файлове, които Министерството на правосъдието на САЩ публикува в петък, включително 180 000 изображения и 2000 видеоклипа.

Епстийн, носещ очила и черна риза, е попитан и дали "е самият Дявол“ от интервюиращия, който не се появява на екрана, но се смята, че е бившият главен стратег на Доналд Тръмп, Стив Банън.

"Мислиш ли се за самия дявол?“, пита интервюиращият, а Епстийн отговаря: "Не знам. Защо бихте казали това?“

Интервюиращият започва да обяснява, че Епстийн притежава всички качесто, но тогава педофилът фо прекъсва и качва, че дяволът не го плаши.

72-годишният Банън е служил в Белия дом през първите седем месеца от първата администрация на Тръмп. Не е ясно кога или къде е заснето интервюто, кой е заснел видеото или защо именно Банън е избран да разпита Епстийн.

В друг откъс от интервюто фо питат дали парите, които е спечелил, могат да се нарекат "мръсни", при което Епстийн отгоравя отрицателно.

"Спечелихте като съветвахте най-лошите хора на света, които правят огромни, лоши неща и само за да печелят повече пари“, казва интервюиращият.

"Етиката винаги е сложна тема“, отвръща Епщайн, преди да говори за парите, които твърди, че е дарил, за да помогне за премахването на полиомиелита в Пакистан и Индия.

"Вместо да ме питате дали тези пари трябва да се дадат на тези деца за ваксини, мисля, че може би е добре да попитате техните майки, които получават ваксината, които знаят, че детето им сега няма да се разболее от полиомиелит – и да ги попитате дали Епстийн е трябвало да помогне на тези хора с парите си“, добавя Епстийн.

"Вие сте математик“, отговаря интервюиращият, преди да представи хипотетичен сценарий, в който Епстийн влиза в клиниката и казва на хората "в най-тежко положение на бедност и болест“, че парите идват от "престъпник“.

"Какъв процент от хората според вас биха казали: "Не ме интересува; искам парите за децата си?“, пита интервюиращият.

"Бих казал, че всички ще отговорят: "Искам парите за децата си“, отговаря Епстийн.

Джефри Епстийн е ръководил "най-голямата операция "Меден капан“ в света от името на КГБ, когато е набавял жени за мрежата си от сътрудници, предположиха източници от разузнаването през уикенда.

Публикуването на повече от три милиона нови документа, свързани с покойния сексуален престъпник, дава основание на провокативни твърдения, направени от висши служители по сигурността: че Епстийн е работил от името на Москва и евентуално Израел, когато е уреждал срещи за някои от най-влиятелните мъже в света.

Файловете включват 1056 документа, посочващи руския президент Владимир Путин, и 9629, отнасящи се до Москва. Изглежда, че Епстийн дори е осигурил аудиенции с Путин след осъждането си през 2008 г. за набавяне на дете за проституция.

Източниците казват, че това би могло да обясни защо Епстийн изглежда се е радвал на ултрабогат начин на живот извън рамките на кариерата си на финансист, въпреки че няма документални доказателства, свързващи Путин и неговите шпиони директно с незаконните дейности на педофила.