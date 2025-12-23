Нови разкрития: Тръмп се возил на Lolita Express в компанията на 20-годишна

Огромен нов набор от досиета на Епстийн разкри, че настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп е летял с частния самолет на педофила "много повече пъти, отколкото е било съобщавано преди“, включително едно пътуване с 20-годишна жена.

Още около 8000 документа, включително видеоклипове и снимки, свързани със случая на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, бяха публикувани на сайта на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).

Сред документите е имейл от помощник-прокурор на САЩ в Ню Йорк, в който се посочва, че Тръмп е бил посочен като пътник на осем полета между 1993 и 1996 г., включително поне четири, където е присъствала и съучастничката на Епстийн, Гилейн Максуел.

Присъствието на Тръмп в досиетата на Епщайн не предполага никакви нарушения. Президентът не е обвинен в злоупотреба с информация, свързана с опозорения финансист.

"За ваша ситуационна осведоменост, искахме да ви уведомим, че записите за полети, които получихме вчера, показват, че Доналд Тръмп е пътувал с частния самолет на Епстийн много повече пъти, отколкото е било съобщавано преди (или за които сме знаели), включително през периода, за който бихме очаквали да повдигнем обвинение по делото на Максуел", се казва в имейла.

"При един полет през 1993 г. той и Епстийн са единствените двама посочени пътници; при друг единствените трима пътници са Епстийн, Тръмп и тогава 20-годишният [редактирано]", се казва още в съобщението.

Новото съобщение идва след публикуването на над 300 хиляди досиета от Министерството на правосъдието в петък.

DOJ е обвинено в укриване на информация и е критикувано от демократите за бавното публикуване и обилното редактиране на записи от разследването на Епстийн. Не успя да спази крайния срок за спазване на закона за "прозрачност“, изискващ широко разкриване на останалите досиета на Епстийн, което предизвика широко възмущение сред демократите и републиканците.

След последното изваждане на доказателства от досиетата на Епстийн, Министерството на правосъдието публикува изявление, в което омаловажава досиетата, включващи името на Тръмп.

"Някои от тези документи съдържат неверни и сензационни твърдения срещу президента Тръмп, които са били представени на ФБР точно преди изборите през 2020 г. За да бъде ясно: твърденията са неоснователни и неверни и ако имаха и капка достоверност, със сигурност щяха да бъдат използвани срещу президента Тръмп“, написа Министерството на правосъдието в X.

"Въпреки това, от нашия ангажимент към закона и прозрачността, Министерството на правосъдието публикува тези документи с изискваните от закона защити за жертвите на Епстийн", се казва още в изявлението на DOJ.

Нови документи

Новите досиета включват стотици видеоклипове и аудио записи, по-специално записи от охранителни камери от август 2019 г., месецът, в който Епстийн беше намерен мъртъв в затворническата си килия, докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Министерството на правосъдието публикува около 11 хиляди връзки към документи онлайн, някои от които насочват зрителите към снимки на стария американски паспорт на Епстийн. Издаден е през февруари 1985 г. и е изтекъл през 1995 г. Под подписа му е черно-бяла паспортна снимка на Епстийн, облечен в костюм и вратовръзка.

Конгресът почти единодушно прие Закона за прозрачност на досиетата на Епщайн (EFTA), който наложи пълното публикуване на досиетата на Епстийн до миналия петък.

Група жертви по-рано се оплакаха, че само "част“ от досиетата са били публикувани и дори те са "пълни с необичайни и екстремни редакции без обяснение“.

Съоснователите на EFTA Ро Кана, демократ, и Томас Маси, републиканец, заплашиха да повдигнат обвинения за неуважение към съда срещу главния прокурор Пам Бонди за неспазване на закона.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер внесе в понеделник резолюция, призоваваща за съдебни действия срещу администрацията за това, че не е публикувала пълните досиета на Епщайн.

Заместник-главният прокурор Тод Бланш обвини за забавянето необходимостта от редактиране на самоличността на над 1000 жертви на Епстийн, а в неделя отрече твърденията, че е защитавал Тръмп, който преди е бил близък приятел на Епстийн.

Първоначално Тръмп се опита да блокира разкриването на досиетата.

Но президентът, който прекъсна връзките си с Епстийн години преди ареста му и не е обвинен в неправомерни действия, най-накрая се поддаде на нарастващия натиск от Конгреса и подписа закона, задължаващ досиетата да бъдат публикувани.

В документите са включени също съдебни преписи, записи на ФБР и Министерството на правосъдието, имейли и изрезки от новини.

Разкритията в петък представляваха само малка част от общия брой данни, които ФБР и Министерството на правосъдието твърдят, че притежават, свързани с Епстийн, и бяха силно редактирани, включително няколко документа или 100 или повече страници, които бяха изцяло зачернени.

Забележителна беше и липсата на препратки към Тръмп, който имаше широко публично известно приятелство с педофила през 90-те и началото на 2000-те години.

Бил Клинтън и Мик Джагър. Снимка: U.S. Justice Department/Reuters 1 / 26 / 26

Вместо това, публикуваните файлове подробно представяха бившия президент Бил Клинтън, демократ и политически враг.

Снимка на Тръмп, обграден от жени по бикини, беше мистериозно премахната без обяснение от досиетата, но по-късно отново беше възстановена.