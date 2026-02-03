Инфлацията в Европа: Цените в България са скочили над средното за ЕС

Цените на хранителните продукти в ЕС се повишиха с 2,8% през 2025 г. в сравнение с предходната година. Инфлацията беше много по-висока за някои продукти, достигайки 10% за определени артикули според Евростат.

Кои държави регистрираха най-висока инфлация на храните през 2025 г.? Кои хранителни продукти отбелязаха най-голямо увеличение на цените? И имаше ли продукти, чиито цени паднаха?

Цените в Турция се покачват рязко

Турция беше ясен аутсайдер, когато става въпрос за инфлация на храните, като цените се повишиха с колосалните 32,8% през 2025 г., което подчертава по-широките проблеми с инфлацията на Турция. Следващото най-високо увеличение беше далеч по-ниско - 7,6% в Косово.

В рамките на ЕС Румъния регистрира най-висока инфлация на храните - 6,7%. Инфлацията на храните остана висока в части от Източна и Югоизточна Европа през 2025 г. Румъния, България, балтийските държави и Балканите отбелязаха предимно темпове между 4% и 7%, което е доста над средното за ЕС.

Швейцария беше единствената страна, където цените на храните паднаха с 1,1%. Цените в Кипър останаха непроменени.

Сред "Голямата четворка" на ЕС, Франция регистрира най-нисък темп от 0,7%. Това беше и третият най-нисък темп на инфлация при храните сред 36 европейски страни. Инфлацията беше 2,1% в Германия и Испания, докато Италия има най-висок темп сред водещите икономики на ЕС - 2,5%.

Двуцифрена инфлация при шоколад, замразени плодове, говеждо и телешко месо

От 64-те често срещани хранителни продукта, проследени от Евростат, цените на осем продукта паднаха, а на един останаха непроменени. Всички останали регистрираха увеличение на цените с различни темпове през 2025 г. в сравнение с 2024 г.

Три хранителни продукта регистрираха двуцифрена инфлация. Цените на шоколада се повишиха най-много - със 17,8%, докато замразените плодове се повишиха с 13%, а говеждото и телешкото месо се увеличиха с 10%.

Освен челната тройка, няколко други хранителни продукта също отбелязаха значително увеличение на цените.

Цените на яйцата се повишиха с 8,4%, следвани от маслото с 8,3% и агнешкото и козето месо със 7,2%. Захарта, сладкото и медът се повишиха с 6,8%, докато прясното пълномаслено мляко се увеличи с 5,7%.

Продуктите, произведени от кореноплодни зеленчуци, се повишиха с 5,5%, пресните или охладени плодове с 5,4%, а плодовете отбелязаха общо увеличение от 5,3%. Ядливите масла и консервираните плодове се увеличиха с по 4,7%. Цените на птичето месо се повишиха с 4,4%, докато на сушените плодове и ядките се скочиха с 4,2%.

Кои хранителни продукти отбелязаха спад в цените?

За разлика от това, цените на няколко продукта паднаха. Зехтинът регистрира най-голям спад с 22,9%. Цените се бяха повишили рязко през последните години, което прави 2025 г. забележим обрат на тази тенденция.

Захарта последва с 11% спад. Маслата и мазнините също паднаха с 5,4%, докато картофите паднаха с 5,2%.

Продукти с най-висока инфлация на хранителни продукти по държави

Годишните промени в цените на хранителните продукти варират в различните страни.

Цените на шоколада са се повишили с повече от 30% в три страни: Полша (33%), Литва (32%) и Естония (32%). Албания е отбелязала само 1% увеличение.

При замразените храни годишната инфлация варира от 2% в Исландия до 32% в Естония. Данните за този продукт не са налични за всички наблюдавани страни.

Инфлацията при говеждото и телешкото месо се е повишила с над 20% в някои страни, което е два пъти повече от средното за ЕС от 10%. Нидерландия (23%), Хърватия (22%) и Латвия (21%) са регистрирали най-високите увеличения в тази ключова категория храни.

Цените на говеждото и телешкото месо са останали непроменени в Швейцария. Франция (5%) и Италия (6%) са регистрирали най-ниските увеличения.

Яйцата, широко консумиран продукт, са регистрирали увеличение на цените от 20% или повече в пет страни. Косово отбеляза най-голямо увеличение от 30%, следвано от Чехия с 29%, Словакия с 27%, Португалия с 21% и Унгария с 20%.

Инфлацията на цените на яйцата варира значително в различните части на Европа. В няколко страни увеличенията бяха много малки, докато в други цените дори паднаха.

Инфлацията на маслото достигна двуцифрени стойности в дванадесет страни. Тя надхвърли 20% както в Косово, така и в Швеция.

За агнешкото и козето месо средната стойност за ЕС беше 7%, но шест страни регистрираха увеличение над 10%. Сред членовете на ЕС Полша отбеляза най-голямо увеличение от 14%, следвана от Португалия и Ирландия с 13%. Швеция регистрира увеличение от 11%, докато Испания беше с 10%.