Credit Suisse е помагала на Хитлер и нацистите много повече, отколкото се знаеше

Обширно вътрешно разследване на Credit Suisse разкри 890 евентуални сметки, свързани с нацистите, в несъществуващата банка, която е улеснявала военните усилия на диктатора Адолф Хитлер и е помагала на неговите лакеи да избягат в Аржентина - едно от няколкото шокиращи открития, които ще бъдат предадени на Конгреса по време на изслушване по-късно днес.

Разследването на Credit Suisse претърпя неуспех поради отстраняването на омбудсмана Нийл Барофски за повече от година, според председателя на Комисията по правосъдие на Сената Чък Грасли (републиканец от Айова), който първи сподели някои от предварителните открития с репортери.

Откриването на близо 900 сметки и стотици милиони долари нацистко финансиране в Credit Suisse ще заеме централно място на изслушването в Сената, въпреки че не е ясно дали разкритията ще доведат до повторно отваряне на споразумение за над 1 милиард долара с жертвите на Холокоста преди повече от 20 години.

Купър от Центъра "Симон Визентал" и ръководители на UBS ще се явят пред съдебната комисия на изслушване, озаглавено: "Разкрита истина: Скрити факти относно нацистите и швейцарските банки".

"Настоящото разследване има за цел да гарантира, че повече доказателства няма да бъдат потулени", каза Грасли. "Тези сметки някога са били използвани от лица или организации, които са участвали или са подпомагали нацистките военни усилия. Това включва сметки от военно време за германското външно министерство, германска компания за производство на оръжие и германския Червен кръст. Разследването откри и доказателства, че банковите връзки на Credit Suisse с нацистката СС са били по-обширни, отколкото знаехме преди."

Iowa Republican отбеляза, че нови записи показват, че "икономическото звено на SS е поддържало сметка в Credit Suisse", която е регистрирала печалби, разкрити преди това отчасти от швейцарците през 90-те години на миналия век - „но по това време банката е потушавала ключови подробности от разследващите и обществеността.“

Сенатор Чък Грасли говори на изслушване в съдебната комисия на Сената.

Очаква се Барофски също да разкрие - в подготвени бележки и писмени показания на стойност над 70 страници – как първоначалното разследване на банката през 90-те години на миналия век е било недостатъчно, според помощници на съдебната комисия на Сената.

Грасли и сенатор Шелдън Уайтхаус (демократ от Роуд Айлънд) са поели надзора, за да гарантират, че Credit Suisse спазва всички условия на съдебно споразумение от 1998 г., което е принудило банката да изплати над 1,25 милиарда долара на жертвите на Холокоста. Но ключов преговарящ в това споразумение заяви миналата година, че нова информация, разкрита от вътрешното разследване, предполага, че страните "не са разполагали с пълните документи, така че сме преговаряли на сляпо".

"Вероятно оставихме между 5 и 10 милиарда долара на масата", каза президентът на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудър в интервю за Bloomberg.

Центърът "Симон Визентал" публикува и доклад през 2020 г., който разкрива до 12 000 нацисти, избягали в Аржентина, много от които са свързани със сметки в предшественика на Credit Suisse.

Тази цифра е много по-висока от близо 100-те свързани с нацисти сметки, идентифицирани преди това от фирмата за криминалистични изследвания AlixPartners, която Credit Suisse е запазила за целите на обстоен преглед.

Барофски е бил назначен за независим наблюдател от Credit Suisse години преди това, за да наблюдава този преглед на сметките, но е прекратен през 2022 г. "Аржентинският президент Хавиер Милей също помогна за надзора на Грасли върху Credit Suisse, като отвори архивите на страната си.

"Credit Suisse е отдала под наем сграда в Швейцария, от която аржентинското правителство е работило, за да извършва операции по "миши канали", обясни Грасли.

Във вторник ще свидетелстват и висши ръководители на швейцарската инвестиционна банкова фирма UBS, която придоби Credit Suisse при спешно поглъщане преди близо три години, включително президентът на UBS за Северна и Южна Америка Робърт Карофски и главният юрисконсулт Барбара Леви.

"Очакваме с нетърпение да се включим в продуктивна дискусия с Комисията относно историческите проблеми на Credit Suisse", заяви UBS в изявление миналия месец пред Bloomberg News.

Изкупуването от UBS през март 2023 г. беше оценено на 3 милиарда швейцарски франка или 3,25 милиарда щатски долара.

В подадена в края на миналия месец адвокатите на UBS поискаха от федерален съдия в Бруклин да разпореди на всички страни по първоначалното споразумение да не "насърчават, съдействат за насърчаването или да предизвикват насърчаване на каквито и да е публични спорове (в медиите или по друг начин)".

Адвокатите също поискаха съдията да гарантира, че никоя страна няма да "изисква или поиска допълнително финансово плащане" или "да прави публично изявление или да предприема действия, които биха били несъвместими с [тяхното одобрение на споразумението]".

Адвокатите на Центъра "Саймън Визентал" възразиха срещу разпореждането и написаха писмо до окръжния съдия на САЩ Едуард Корман, че предложеното разпореждане ще "попречи на SWC да участва в защитени от Първата поправка дейности, а именно дългогодишната му мисия да разследва и да извади наяве пълния обхват на антисемитската кампания, водена от нацистите преди, по време и след Втората световна война".

Изслушването на Credit Suisse идва в момент, когато САЩ са претърпели 893% ръст на антисемитските инциденти между 2015 и 2024 г., според одит на Лигата за борба с клеветата, публикуван миналата година.

Грасли изрази надежда, че публикуването на много от записите от вътрешното разследване ще служи като "централно хранилище за поколенията, което да позволи на изследователи и подобни хора да имат достъп до тези материали през десетилетията".

Очаква се Барофски да приключи повече от петгодишното си разследване като омбудсман тази година с окончателен доклад.

Представител на UBS заяви:

"Очакваме с нетърпение да се включим в продуктивна дискусия с Комисията относно историческите проблеми на Credit Suisse."