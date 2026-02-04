Облекчи ли се Тръмп в Овалния кабинет пред журналисти? ВИДЕО

Не е необичайно възрастните хора да губят контрол над червата си. Е, когато става въпрос за възрастния президент Доналд Тръмп, всичко, което можем да направим, е да се смеем на многобройните видеоклипове, които се появиха, на които той уж се е облекчавал по телевизията пред стая, пълна с репортери в Овалния кабинет.

В социалните медии се води дебат дали Тръмп наистина го е направил и докато някой не го признае, кой може да каже каква е истината? Има обаче потребители, които изучават и анализират кадрите на Тръмп в офиса му, преди хората му да изгонят репортерите от стаята. И много от тях твърдят, че има отчетлив звук и някои предполагаеми реакции от хората в офиса, които доказват, че Тръмп е "изпуснал душата".

I know there's a lot going on right now competing for our attention but I need you all to see that Trump sharted himself on live TV so loud you can hear it and the aides had to rush all the press out of the room. pic.twitter.com/ZFv9eAeg1j — 🔻agitprop + absurdity🔻 (@agtprpnabsrdty) February 3, 2026

В един от многото клипове, разпространявани в TikTok, на Тръмп и някои членове на кабинета му в Овалния кабинет, които говорят с репортери, в началото на клипа може да се чуе нещо, което вероятно звучи като пръдня или нещо много по-лошо.

Според мнозина е било последното. Всъщност, под въпросния TikTok някой е коментирал, че Тръмп е "напълнил памперса си", което е довело до незабавно отстраняване на пресата от офиса.

Разбира се, никой от обвързаните с Тръмп не е потвърдил, че това се е случило. Може да се каже и, че никой никога не би признал това, ако беше истина.

Една от служителките на Тръмп обаче бързо се придвижи пред него и изгони репортерите.

"Изкараха пресата, защото в крайна сметка ще усетят миризмата", пошегува се един потребител.

Друг TikTok пост за предполагаемия инцидент на Тръмп включва твърдения от потребителя, че след като чул предполагаемия обиден звук, Робърт Ф. Кенеди-младши направил изражение на лицето си в отговор на инцидента, а друг човек във видеото си почесал носа, за да се предпази от предполагаемата миризма.

Под това видео някой коментирал: "Начинът, по който се опитват да изкарат пресата оттам, показва, че не искат това в новините, но упс."