Българи опитали да изнесат незаконно 8 овце от Гърция в багажник

Те са били спрени от гръцките власти на граничния преход Промахон

04.02.2026 | 14:18 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Двама българи са били спрени от гръцките власти на граничния преход Промахон (срещу Кулата) на границата с България, след като се опитали да изнесат от Гърция осем овце, укрити в багажника на лекотоварен автомобил, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Животните вероятно са били закупени в района на граничната община Синдики.

Овцете били намерени натъпкани и завързани в багажното отделение на автомобила.

Общинските власти са поели временната грижа за животните и са осигурили прегледа им от ветеринарен лекар в сътрудничество с организация за защита на животните.

Освен това в Гърция са в сила редица ограничения за транспортирането на живи животни заради разпространението на шарката по дребните преживни животни.
(БТА)

