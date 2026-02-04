Тръмп скочи на репортерка на CNN, питала го за Епстийн ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп се впусна в спор в Овалния кабинет с Кейтлан Колинс от CNN, когато тя го засипа с въпроси за жертвите на Джефри Епстийн.

Тръмп събра републикански законодатели в Овалния кабинет, за да подпишат законопроект за възобновяване на работата на правителството след частичното затваряне тази седмица.

Вратата се отвори, за да се говори за досиетата на Епстийн, когато друг репортер попита президента какво мисли за бившия британски посланик Питър Манделсън, който е изправен пред допълнителни последици от връзките си със скандала.

Тръмп отхвърли въпроса за политиката на Обединеното кралство и се върна към САЩ, твърдейки: "Това наистина е проблем на демократите, а не на републиканците.“

С това Колинс посочи, че в досиетата се споменават както Илон Мъск, който финансира кампанията за преизбиране на президента, така и министърът на търговията Хауърд Лътник.

Президентът каза, че не е чел последните досиета по случая.

"Имам много неща, които правя. Много неща. Споменахте две имена. Сигурен съм, че са добре, сигурен съм, че са добре. В противен случай щеше да има големи заглавия", отговори Тръмп.

След това Колинс отбеляза как няколко оцелели от сексуалното насилие над Епстийн са се оплакали от това колко редакции са били съдържащи се във досиетата, като най-новата партида се състои от около 3 милиона документа.

Тръмп отвърна на това, заявявайки, че е чул оплаквания от някои хора, че е било публикувано твърде много съдържание.

"И кажете ми нещо друго“, насочи се той към Колинс и продължи:

"Мисля, че наистина е време страната да се заеме с нещо друго. Сега, след като нищо не излезе наяве за мен - освен че това беше буквално заговор срещу мен от Епстийн и други хора. Но мисля, че сега е време страната може би да се заеме с нещо друго“, каза Тръмп, като под друго имаше предвид темите за здравеопазване.

Тръмп се оплака от автора на "Огън и ярост“ Майкъл Волф, предполагайки, че Епстийн може да бъде "куршум“ и да сложи край на кампанията на президента през 2016 г.

Когато Колинс се обади и попита президента какво би казал на оцелелите, разговорът им стана личен.

"Вие сте най-лошият репортер. CNN няма висок рейтинг заради хора като вас", изригна Тръмп.

"Знаете ли, тя е млада жена“, каза той на екипа си и добави: "Не мисля, че някога съм ви виждал да се усмихвате. Познавам ви от 10 години. Не мисля, че някога съм виждал усмивка на лицето ви“, каза той след това на водещия на CNN.

Колинс стана известно име по време на първия мандат на Тръмп, след като отразяваше Белия дом за основания от Тъкър Карлсън Daily Caller, преди да се премести в кабелния новинарски канал.

Тя отвърна: "Ами, аз ви питам за жертвите на Епстийн.“

"Знаете ли защо не се усмихвате?. Защото знаете, че не казвате истината и сте много нечестна организация и те трябва да се срамуват от вас", отговори Тръмп.

Колинс имаше последната дума: "Това са оцелели от сексуален насилник“, каза журналистката.

Тръмп я игнорира и се обърна към въпроса на друг репортер.