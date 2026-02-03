IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Благотворителната организация на Фърги затваря заради случая “Епстийн”

Херцогинята е водила дъщерите си в Палм Бийч при Епстийн

03.02.2026 | 11:43 ч. 3
EPA/БГНЕС

Благотворителната организация на бившата херцогиня на Йорк Сара Фъргюсън обяви, че ще затвори за "обозримо бъдеще“. Съобщението на организацията идва дни след като се повяиха нови разквитие по случая "Епстийн", в които се споменава и името на бившата снаха на кралица Елизабет II.

"Нашият председател Сара Фъргюсън и съветът на настоятелите се съгласиха, че със съжаление благотворителната организация скоро ще затвори за обозримо бъдеще. Това се обсъжда и се подготвя от няколко месеца. Оставаме изключително горди с работата на тръста през последните години. Партнирахме си с над 60 други благотворителни организации в над 20 страни, предоставяйки образование, здравеопазване, реагиране при кризи и екологични проекти. Доставихме над 150 000 пакета с помощи по време на пандемията от Covid, осигурихме медицинска помощ и обучение на засегнатите от войната в Украйна и осигурихме образование на над 200 деца в Гана", се казва в съобщението на организация  Sarah's Trust.

Наскоро публикувани имейли предполагат, че Фърги е водила дъщерите си - принцесите Беатрис и Юджийн да видят педофила през юли 2009 г., по-малко от седмица след като той беше освободен от затвор във Флорида.

Това е потвърдено и от самия Епстийн  в имейл, изпратен до тогавашната му партньорка Гилейн Максуел, която в момента излежава 20-годишна присъда за трафик на хора за сексуална експлоатация, на 28 юли 2009 г.

"Фърг и двете момичета дойдоха вчера“, се казва в съобщението на Епстийн.

Съобщава се, че имейлите показват, че групата се е срещнала в имението на Епстийн в Палм Бийч, където педофилът е сервирал зеленчукова лазаня, приготвена от парижки готвач.

По-късно Епстийн спомена посещението в кореспонденция, публикувана през октомври. Пишейки до британския адвокат Пол Туид на 7 април 2011 г., той се оплака от това, че Фъргюсън не го е защитила публично след осъждането му.

Имейлите са сред над трите милиона документа, разсекретени и публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък.

Връзките на Сара с благотворителната организация вече бяха към своя край миналия септември - тъй като тя беше отстранена от редица организации във Великобритания, включително Teenage Cancer Trust и British Heart Foundation. В опустошителен удар върху перспективите ѝ в Америка, тя напусна Съвета за младежко въздействие, благотворителна организация със седалище в САЩ, която помага на младите хора.

В изявление до Daily Mail организацията с нестопанска цел съобщава: "Сара, херцогинята на Йорк, се оттегли от ролята си на посланик, за да позволи на нашата организация да продължи да се фокусира върху работата си. Съветът приема оставката ѝ и признава нейния принос до момента".

Отлъчени от кралското семейство

В интервю миналата година Фърги описа връзката си с Епстийн като "огромна грешка в преценката“.

Сега се твърди, че в момента Фърги е в "крехко психическо състояние" заради падението си.

Сара и бившият ѝ съпруг Андрю са отлъчени от висшите членове на кралското семейство, като крал Чарлз и принц Уилям, и това допълнитело е обтегнало отношенията им с децата им Беатрис и Юджийн.

Беатрис публично изрази подкрепа към баща си, като миналия месец го посети заедно с дъщеря си за разхоска около замъка Уиндзор. Предполага се, че Юджийн е прекъснала контактите си с Андрю.

Сара Фъргюсън и Андрю Маунтбатън-Уиндзор са били приятели с Епстийн повече от десетилетие. Източници предполагат, че поредицата от новопубликувани мейли е оставила принцесите Беатрис и Юджийн дълбоко разстроени.

 

