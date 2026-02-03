Как Украйна се появява в последните досиета на Епстийн

На 31 януари Министерството на правосъдието на САЩ публикува над три милиона документа в съответствие със Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн. Някои от тях имат пряка връзка с Украйна.

Досиетата, свързани с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, включват имейл разговори с поне две модни агенции в Украйна, организиране на пътувания за жени от Киев и Одеса, резервации в хотел Hyatt в центъра на Киев, за които се твърди, че са участвали собственикът на хотела, план за закупуване на недвижими имоти в Лвов и дискусия за политическата сцена в Украйна по време на президентските избори през 2019 г.

Украински модни агенции

В документите, публикувани от Министерството на правосъдието, се споменават две агенции за модели, базирани в Киев. Агенциите - Linea 12 Models и L-Models - са основани през 90-те години на миналия век и са активни и днес.

В един имейл подател, чието име е редактирано, казва на Епстийн, че Linea 12 Models и L-Models са "най-добрите“ в Киев и че "всички други малки агенции, ако имате нужда, ще намеря контакти, но най-вече е евтин ескорт“.

В същата тема са прикачени снимки на жени, като човек, чието име не е показано, избира жените, които са му харесали.

В отделно писмо Епстийн споделя контакт на Юлия Киселева, "която има около 400 момичета за агенции за модели и сватбени агенции, базирани в Киев“.

58-годишната Маша Манюк, бивш украински модел и телевизионна водеща, ръководи Linea 12 Models от близо 30 години. Един от имейлите, датиран от октомври 2010 г., показва как Манюк се свързва с Жан-Люк Брунел, френски агент на модели и дългогодишен сътрудник на Епстий, обвинен в изнасилване на непълнолетни и сексуален тормоз.

В размяната на имейли Манюк и Брунел обсъждат договор за украински модел, с когото Брунел се е срещнал по-рано в Париж. Разговорът се върти около организирането на пътуването ѝ до САЩ за потенциално сътрудничество.

Манюк пише, че моделът се завръща в Украйна и пита за най-подходящото време за пристигането ѝ в Ню Йорк, продължителността на пътуването и кой ще изпрати договора за представителство.

Манюк описа имейла като "стандартно, прозрачно писмо“, което обикновено изпраща до лицата, вземащи решения в модните агенции – в този случай това беше писмо до Брунел, собственик на MC2 Model Management.

"Целта на писмото беше да се попита американската агенция дали може да се интересуват от представяне на украински модел в чужбина в Америка. Дали биха се съгласили да я заведат на седмицата на модата или не“, каза Манюк пред Kyiv Independent, добавяйки, че по това време нито един от моделите на агенцията не е бил избран за пътуването до Ню Йорк.

"Не познавах Епстийн или връзките му (с Брунел). Беше ми много странно, защото виждах (Брунел) в продължение на много години и никога не е имало дори и най-малък намек", добавя Манюк.

Брунел беше обвинен в сексуално насилие в края на 80-те, началото на 2000-те и края на 2010-те.

Друга украинска агенция за модели, спомената в досиетата – L-Models – е съсобственост на Стас Янкелевски. Той отвхърли обвиненията и каза, че представители на агенцията никога не са участвали в ескорт услуги, организирането им или други подобни действия.

Украински жени

В имейлите се споменават имена и снимки на няколко украинки, включително на модели, както и се обсъжда планирането на десетки полети от и до Киев и Одеса. През април 2011 г. Епстийн получава имейл от неизвестно лице с три варианта за полет от Ню Йорк до Киев. Всички полети са с руската авиокомпания Аерофлот и са имали прекачвания в Москва.

Не е ясно за кого са били полетите.

В други имейли се споменава и престой в петзвездния хотел Hyatt в Киев. През 2012 г. бившата изпълнителна асистентка на Епстийн, Лесли Гроф, пише на неизвестен получател, че Томас Прицкер, изпълнителният председател на хотелската верига Hyatt, е резервирал стая за тях "за нощите от 8 до 11 октомври“.

Предишни публикувани досиета на Епстийн показват връзка между него и Прицкер.

През август 2018 г. Гроф отново изглежда е координирал пътувания с връщане и връщане за жени, като една от дестинациите е бил южният град Одеса.

В имейл до една от жените през 2018 г. Гроф пише, че Епстийн е уредил апартамент за нейния едноседмичен престой.

В отделен имейл мъж на име Брок Пиърс, за когото се твърди, че е съосновател на криптовалутата Tether, казва на Епстийн, че го очаква "лодка в Атингуа, пълна с невероятни и най-добри стоки от Украйна“.

Покупка на сграда в Лвов

Досиетата на Епстийн включват и обширна кореспонденция от 2017 г. относно покупката на имение в Лвов между псъдения педофил, родената в Украйна търговец на произведения на изкуството Анастасия Сирооченко, Майкъл Щайн, счетоводител в Goldglit & Company, и Джон Томлинсън, който изглежда е агент по недвижими имоти.

Те не отговориха на исканията за коментар.

Сградата, която се намира на ул. "Борис Романицки“ 24, е закупена през 2015 г. от майката на Сирооченко, Тетяна, за 128 500 долара от Олга Кравчук, украинка, живееща в Полша. Средствата са предоставени от компания, наречена Lviv Enterprises LLC. След това майката на Сирооченко дарява сградата на дъщеря си, която възнамерява да я регистрира като собственост на Lviv Enterprises LLC.

"(Анастасия) и майка ѝ са обсъдили няколко идеи за използването на сградата, една от които е студио за пилатес, което Тетяна ще ръководи. Тъй като (Анастасия) рядко е в Украйна, завършва университетското си образование и ръководи Sublime Art, процесът се случва в рамките на няколко години, доколкото времето ѝ позволява", пише Щайн.

Украински президенти

През 2019 г. някои имейл разговори започнаха да се фокусират върху текущата президентска кампания, в която тогавашният президент Петро Порошенко се състезаваше срещу обещаващия претендент Володимир Зеленски.

През май 2019 г. Епстийн инструктира неизвестен събеседник, вероятно украинка, да "започне да следи“ украинската политика, включително темите за Зеленски, парламента и корупцията.

Имейлът предполага, че това ще допринесе за бъдещия "успех“ на лицето. Човекът отговаря, че би било интересно да се следи. Епстийн отговаря с отрезвяващ коментар, посочвайки, че не става въпрос за забавление и очевидно насърчавайки събеседника си да се занимава с корупция.

"Ще се спечелят огромни суми пари. Огромни. Бих искал да те видя като жена олигарх", се казва в имейла.

В друг имейл подател, чието име е редактирано, пише на 10 юни 2019 г., че "ще посети Зеленски този четвъртък“. В разговора участва бившият министър на финансите на САЩ Лари Съмърс.

Епстийн и тогавашният словашки външен министър Мирослав Лайчак, съюзник на приятелски настроения към Русия министър-председател на страната Роберт Фицо, обсъдиха победата на Зеленски над Порошенко.

"Как гледате на украинските избори?“, пише Епстийн.

"Руснаците мразят Порошенко, така че това може да е добре за разрешаването на конфликта. Но нямам представа дали (Зеленски) е способен да управлява страната", се казва в отговор.