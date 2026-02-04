IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Разполагането на войски на НАТО в Украйна е неприемливо за Русия

Русия ще третира тези войски като легитимни военни цели, добави руският дипломат

04.02.2026 | 21:32 ч.
Русия смята разполагането на западни войски в Украйна за напълно неприемливо, като говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че такива сили ще бъдат разглеждани като легитимни военни цели.

По време на брифинг Захарова отговори на коментарите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно плановете за изпращане на войски от така наречената коалиция на желаещите в Украйна. Тя твърдо заяви: "Това е категорично неприемливо за нас“.

Захарова повтори дългогодишната позиция на Русия, като подчерта: "Русия многократно е заявявала ясно, че присъствието на западни войски на украинска земя, под какъвто и да е флаг, заплашва нашата сигурност. Ще третираме тези войски като легитимни военни цели".

Захарова припомни, че "именно неограниченото разширяване на геополитическото пространство на НАТО чак до нашите граници, включително Украйна, се превърна в една от коренните причини за конфликта“. "Без елиминиране на това, разрешаването му е невъзможно“, заяви тя, цитираната от руската телеграфна агенция.

Захарова увери, че "Русия ще се стреми да разреши този въпрос чрез военни или политически средства“, отбелязвайки, че Москва е предложила "различни варианти“.

