Военна игра показва колко уязвима е Европа за руска атака

Европейските правителства се готвят за война с Русия. Новоиздадена военна игра показва, че те не са готови. Руско нахлуване или пряко нашествие в страни от Организацията на Северноатлантическия договор и Европейския съюз е станало по-вероятно поради напрежението на Европа с президента Тръмп относно Гренландия, Украйна, търговията и други въпроси, казват много европейски лидери в областта на сигурността и политиката.

Те посочват, че Русия е преминала към военна икономика, фокусирайки националните си ресурси върху програма за превъоръжаване и набиране на военни, което далеч надхвърля нуждите на кампанията в Украйна.

Ключовият въпрос е: Колко скоро? По-рано в Берлин и други столици се смяташе, че Русия няма да може да заплаши НАТО до около 2029 г. Сега има нарастващ консенсус, че подобна криза може да настъпи много по-рано - преди Европа, която разширява собствените си инвестиции в отбрана, да е в състояние да се бори, пише WSJ.

„Нашата оценка е, че Русия ще може да премести големи количества войски в рамките на една година“, каза в интервю министърът на отбраната на Нидерландия Рубен Брекелманс. „Виждаме, че те вече увеличават стратегическите си запаси и разширяват присъствието и активите си по границите на НАТО.“

Президентът Владимир Путин иска да възроди славата на Руската империя, превръщайки страни, които някога са били част от нея, като балтийските държави Литва, Латвия и Естония, в очевидни цели. Всички те са членове на ЕС и НАТО от две десетилетия.

„Тревожността е много видима в моята страна, но в същото време се готвим да се защитим“, каза Дейвидас Матульонис, съветник по националната сигурност на Литва. Въпреки че Литва очаква САЩ и други съюзници от НАТО да помогнат в случай на руско нахлуване, той добави, че собствените войски на страната не бива да се подценяват: „Те определено ще се бият, дори преди да дойдат подкрепленията.“

Военните плановици на НАТО също се тревожат за потенциални руски планове срещу шведски, финландски и датски острови в Балтийско море, части от Полша и норвежкия и финландския далечен север, както и за кампания от удари по европейска стратегическа инфраструктура чак до холандското пристанище Ротердам на запад.

Учението, симулиращо руско нахлуване в Литва, организирано през декември от германския вестник Die Welt съвместно с Германския център за военни игри към Университета „Хелмут-Шмит“ на германските въоръжени сили, стана обект на разгорещени разговори в европейския елит за сигурност още преди вестникът да публикува резултатите си в четвъртък. В учението участваха 16 бивши висши германски и натовски служители, законодатели и видни експерти по сигурността, които разиграваха сценарий, развиващ се през октомври 2026 г.

В учението Русия използва претекста за хуманитарна криза в руския анклав Калининград,

за да превземе литовския град Мариямполе, ключов кръстопът в тясната пропаст между Русия и Беларус. Руските изображения на инвазията като хуманитарна мисия бяха достатъчни, за да откажат САЩ да се позоват на член 5 от Договора за НАТО, който призовава за съюзническа помощ. Германия се оказа нерешителна, а Полша, макар и да се мобилизира, не изпрати войски през границата в Литва. Германската бригада, вече разположена в Литва, не се намеси, отчасти защото Русия използва дронове, за да постави мини по пътищата, водещи от базата ѝ.

„Възпирането зависи не само от способностите, но и от това какво вярва врагът за нашата воля, а във военната игра аз и моите „руски колеги“ знаехме: Германия ще се поколебае. И това беше достатъчно, за да спечели“, каза Франц-Стефан Гади, военен анализатор от Виена, който играеше ролята на началник на руския генерален щаб.

Град с около 35 000 души, Мариямполе е дом на едно от най-стратегическите магистрални кръстовища в Европа. На югозапад се простира магистралата Виа Балтика до Полша, задръстена с камиони от целия ЕС и Украйна. На запад се простира транзитният път между Беларус и Калининград, който Литва трябва, съгласно договор, да поддържа отворен за руски трафик. Тази седмица той беше оживен с руски камиони, предимно без маркировки на контейнерите си, които точно преди границата преминаха покрай кула с украински и литовски знамена и мотото „Заедно до победата“.

Една стратегическа магистрала, уязвима за руска атака, свързва Литва, Латвия и Естония по суша с останалата част от НАТО.

Във военната игра, без американско лидерство, Русия успя в рамките на няколко дни да разруши доверието в НАТО и да установи господство над Балтийските страни, като разположи първоначални сили от само около 15 000 войници.

„Руснаците постигнаха повечето от целите си, без да преместят много от собствените си части“, каза Бартломей Кот, полски анализатор по сигурността, който играеше ролята на полския министър-председател в учението. „Това, което ми показа, е, че след като се сблъскаме с ескалационния наратив от руска страна, ние сме заложени в мисленето си, че ние сме тези, които трябва да деескалират.“

В реалния живот Литва и други съюзници биха имали достатъчно разузнавателни предупреждения, за да избегнат този сценарий, каза контраадмирал Гедрюс Пременецкас, началник на отбраната на Литва.

Командирът на германските сухопътни сили, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, заяви по време на посещение в Литва в сряда, че макар разузнаването на НАТО все още да оценява, че Русия няма да може да действа срещу членове на алианса до 2029 г., Германия и нейните съюзници „са готови за битката тази вечер, каквото и да е необходимо“. Той добави, че не би спекулирал колко време ѝ остава на Европа.

Дебатът за непосредствеността на руската заплаха определя характера на европейското военно планиране. Скептиците посочват бавния темп на руското настъпление в Украйна, където Путин е затънал в скъпоструваща война на изтощение, губейки повече от милион души. „Путин се провали в почти всичко, което си е поставил за цел“, каза финландският президент Александър Стуб в интервю.

Докато Русия набира около 35 000 нови войници на месец, тя губи около 30 000 на украинските бойни полета месечно, което забавя капацитета ѝ за струпване на войски, каза литовският президент Пременецкас.

„Много сме благодарни на украинците, които всеки ден с кръвта и загубите си ни дават време да се подготвим по-добре“, каза той. „Използваме това време разумно, защото знаем, че ако има сделка в Украйна, Русия ще ускори военната си машина. Нямаме лукса да позволим на Русия да се чувства слаба.“

Дори без споразумение за Украйна, което администрацията на Тръмп настоява, някои европейски служители и анализатори по сигурността казват, че руската армия би могла незабавно да освободи до 200 000 закалени в битки войници, само като премине от офанзивни операции към задържане на линията. Това е повече войски, отколкото Путин използва за първоначалното пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г.

„Путин е опортюнист и ако види възможност, ще си поиграе с нея, ще тества реакциите и когато има повече възможности, ще се опита да разшири резултатите“, каза Нико Ланге, бивш висш германски служител по отбраната и старши сътрудник на Мюнхенската конференция по сигурност, който участва в учението на Die Welt. „Това може да се случи още сега. Ако целта е да се покаже, че член 5 на НАТО не работи, да се разделят европейците, това, от което се нуждаете, е волята, а не изключително големите военни способности. Защо Путин трябва да чака европейците да са готови?“

Руски официални лица настояват, че Кремъл няма намерение на територията на ЕС или членовете на НАТО. Русия също така настоя преди четири години, че няма намерение да нахлуе в Украйна.

Новата национална отбранителна стратегия на администрацията на Тръмп, публикувана през януари, казва, че Русия „ще остане постоянна, но управляема заплаха“ за източните членове на НАТО. Добавя се обаче, че Русия „не е в позиция да се стреми към европейска хегемония“, защото европейските съюзници я превъзхождат по отношение на население, икономика и следователно латентна военна мощ.

Ето защо Русия не би се опитала да води срещу НАТО войната на изтощение, която практикува в Украйна, но не е причина да бъде напълно възпряна.

Подобни хибридни тактики, особено във време, когато мнозина в администрацията на Тръмп открито приемат наратива на Путин, представляват нарастваща заплаха за вземането на решения в НАТО, казват европейски служители.