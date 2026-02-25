Бил Гейтс призна за аферите с рускини, отхвърли тезата, че са били жертви на Епстийн

Бил Гейтс призна, че е имал афери с две рускини, но настоява, че те не са били жертви на Джефри Епстийн. По време на среща на фондация "Гейтс“ Филантропът се извини на служителите си заради връзките си с опозорения финансист.

Гейтс казал на служителите, че е било "огромна грешка“ да прекарва време с Епстийн и да включва ръководители на фондация в срещи с осъдения сексуален престъпник, според репортаж на Wall Street Journal.

"Извинявам се на хората, които са въвлечени в това заради грешката, която направих“, казал Гейтс пред подчинените си.

В доклада се казва, че Гейтс е признал, че е имал две афери с руски жени, за които Епстийн по-късно е узнал, но е подчертал, че те не са включвали никоя от жертвите му.

"Не съм направил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно“, каза той пред персонала.

Говорител на филантропската организация потвърди, че основателят на Microsoft е "поел отговорност за действията си“.

Публикувани по-рано документи на Министерството на правосъдието на САЩ показват, че Гейтс се е срещал многократно с педофила, след като Епстийн е излежал присъда, като разговорите са били съсредоточени върху разширяването на филантропската работа на Гейтс.

Документите включват и снимки на основателя на Microsoft, позиращ с жени, чиито лица са редактирани.

Според Journal, Гейтс е казал на служителите на фондацията, че изображенията са снимки, които Епстийн го е помолил да направи с асистентите след срещите им.

"За да бъда ясен, никога не съм прекарвал време с жертвите, жените около него“, добави Гейтс, според доклада.

По-рано този месец фондация "Гейтс“ заяви, че не е извършвала никакви финансови плащания на Епщайн, нито го е наемала по което и да е време.

Фондация „Гейтс“, председателствана от Бил Гейтс и основана от него и тогавашната му съпруга Мелинда през 2000 г., е един от най-големите спонсори в света на глобални здравни инициативи.