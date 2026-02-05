Китай подхранва страховете от „по-опасна“ Студена война, как би могла да се развие?

Китай подхранва страховете от „по-опасна“ Студена война, ето как би могла да се развие

С изтичането на договорите за неразпространение на ядрено оръжие, сцената е подготвена за нова надпревара във въоръжаването между САЩ и Пекин. Малко преди обяд на 30 октомври 1961 г. съветски самолет, летящ над арктическия архипелаг Новая Земля, хвърли най-мощната ядрена бомба, създавана някога.

„Императорската бомба“ на СССР беше 3000 пъти по-мощна от американската атомна атака, която уби 140 000 души в Хирошима две десетилетия по-рано.

Когато експлодира, тя предизвика огнен облак с ширина 6 мили и гъбичен облак, който се издигна на повече от 40 мили във въздуха. А съветските власти я тестваха само с половината от проектната ѝ мощност, пише The Telegraph.

Оттогава десетилетия на преговори и договори за контрол над въоръженията значително намалиха арсеналите от ядрени глави на САЩ и Русия, като никоя от страните не е тествала ядрена бомба от повече от три десетилетия.

Но последният от тези двустранни договори изтече – и с него изтече и надеждата, че надпреварата във въоръжаването с ядрени оръжия е останала в историята.

На 5 февруари изтече Новият договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (СТАРТ), който ограничаваше броя на разположените ядрени бойни глави, притежавани от САЩ и Русия. За първи път от 70-те години насам двете сили нямат споразумение, без да са започнали поне преговори за нов договор. В момент на огромни геополитически сътресения анализатори и дипломати изразяват загриженост, че са създадени условия за нова надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия – такава, която може да се окаже още по-опасна от всичко, което светът е виждал досега.

Причината е, че за първи път в историята конкуренцията няма да се ограничи само до Русия и САЩ.

Китай също развива ядрени оръжия с удивителна скорост, като през последните шест години е удвоил запасите си от бойни глави.

И именно възходът на Китай ще бъде най-голямата грижа на Доналд Тръмп.

Тристранната надпревара ще дестабилизира значително световния ред. Ако Америка се опита да изгради арсенал, достатъчно голям, за да възпира едновременно двамата си врагове, това ще предизвика още по-драматично увеличение на съответните им запаси.

По-малките ядрени сили като Великобритания и Франция също ще бъдат подложени на натиск да увеличат запасите си, особено в момент, когато гаранциите за сигурност на САЩ изглеждат по-малко надеждни. И вероятно ще има разпространение на нови ядрени държави.

Тръмп от десетилетия настоява, че иска денуклеаризация. Но изглежда, че няма стратегия за постигането ѝ. Плановете му да изгради нова система за противоракетна отбрана – която той нарича „Златният купол“ – само подклаждат огъня.

Николай Соков, който работи по договорите за ядрените оръжия от времето на Студената война от руска страна, казва:

„Винаги съм бил много горд от това, което съм направил. Аз договорих споразумения, които доведоха до около 80% намаление на ядрените оръжия. Сега виждам пълен крах на всичко, върху което работих 45 години.“

Преговорите за ядрените оръжия по време на Студената война между Съветския съюз и Съединените щати бяха интензивни и конфронтационни.

Споразумението „Нов старт“, подписано от тогавашния президент на САЩ Барак Обама и руския президент Дмитрий Медведев (Владимир Путин тогава беше министър-председател) през 2010 г., беше последното от поредицата договори, които намалиха запасите от разположени бойни глави на всяка от двете сили от 12 000 в началото на 90-те години до 1550.

Споразумението контролира и трите системи за доставка на ядрени оръжия: междуконтинентални балистични ракети (ICBM), балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM), и бомбардировачи.

В него са договорени и правила за прозрачност, включително разпоредба, че всяка страна ще провежда 18 инспекции на място на своите ядрени оръжия годишно.

През 2023 г. Путин суспендира участието на Русия в договора, спирайки инспекциите и обмена на данни. Въпреки това и двете страни дадоха сигнал, че са спазили количествените ограничения на договора. В момента САЩ разполагат с 1419 разположени стратегически бойни глави, а Русия – с 1549.

През септември Путин заяви, че Русия е готова да спази количествените ограничения на договора за още една година, ако САЩ „действат в същия дух“. През януари обаче Кремъл заяви, че все още не е получил отговор от Тръмп.

Договорът изтича в момент, в който Путин вече използва ядрени заплахи, за да окаже натиск върху Запада заради подкрепата му за Украйна.

Руският лидер е поставил ядрените оръжия в състояние на повишена готовност и обяви, че руски ядрени оръжия ще бъдат разположени в Беларус. Той също така инвестира значителни средства в нови системи за доставка, като руските балистични ракети с междинен обсег „Орешник“, които могат да се движат със скорост 2,1 мили в секунда.

Без договор за ядрено разоръжаване, първото нещо, което САЩ и Русия вероятно ще направят, е бързо да увеличат броя на бойните глави.

И двете страни разполагат с много по-големи запаси от тези, които са натоварени на ракетите.

Включително „неразположените и изведени от употреба бойни глави“ – тези, които не могат да бъдат изстреляни с натискането на един бутон – САЩ разполагат с 5225, а Русия с 5580. Заедно те притежават 87 % от ядрените оръжия в света.

В краткосрочен план, просто като качат повече от съществуващите си бойни глави на междуконтиненталните си балистични ракети, подводни ракети и бомбардировачи, всяка от страните би могла да удвои стратегически разположените си бойни глави до около 3000 всяка в рамките на една-две години, казва Дарил Кимбол, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол над въоръженията.

Така че големият въпрос е до каква степен всяка страна ще увеличи общите си запаси и ще разработи нови оръжия в момент, когато отношенията са обтегнати.

Нова, неограничена надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия

Експертите по ядрени оръжия са единодушни в предупрежденията си за нова надпревара във въоръжаването през 21-ви век, която ще засенчи Студената война.

Ако няма абсолютно никакви договорени ограничения на ядрените столици, трябва да се опасяваме, че може да сме на прага на надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия. На хиляди километри от Москва и Вашингтон, през септември миналата година Си Цзинпин бе в разцвета на славата си, докато хиляди войници и оръжия дефилираха пред него по време на парада за Деня на победата в Китай. За опитни наблюдатели на ядрената област държавническото майсторство на китайския президент включваше изненадваща гледка. Сред оръжията имаше пълна ядрена триада от системи с подводни възможности, както и пет нови системи с междуконтинентален обсег – за първи път Китай показваше такъв арсенал. Докато Русия и САЩ се дуелират, лидерите в Пекин тихо се подготвят за предстоящата надпревара във въоръжаването. Въпреки че запасите от ядрени бойни глави на Китай все още са незначителни в сравнение с тези на Русия и Америка, Си ускорява ядрените си способности с главоломна скорост.

Според Федерацията на американските учени през 2019 г. Китай е имал 290 ядрени бойни глави. До 2025 г. техният брой е достигнал 600. Китай вече разполага с приблизително два пъти повече бойни глави от Франция, която е четвъртата по големина ядрена сила.

Пентагонът оценява, че до 2030 г. Китай ще разполага с над 1000 бойни глави. Той предупреди, че запасите на Китай могат да достигнат 1500 до 2035 г.

Си не само увеличава броя на бойните глави, но и способността на Китай да доставя тези оръжия до целите си. През последните шест години Китай е увеличил броя на пусковите устройства за междуконтинентални балистични ракети (ICBM) от 90 на 550, показват оценките на Пентагона. Той също така е увеличил броя на балистичните ракети със среден обсег (IRBM) от 120 на 550.

За мнозина повратната точка настъпи през 2021 г., когато учени разкриха, че китайците строят огромни полета с близо 300 силоза за съхранение на междуконтинентални балистични ракети в западната част на Китай. Това разкри не само мащаба на военното натрупване на Китай, но и неговите намерения. Китай официално има политика на „непървоначално използване“, като твърди, че никога няма да бъде първият, който ще нанесе удар. Силозите за междуконтинентални балистични ракети подсказват друго. Силозите са разположени в земята и са неподвижни, което означава, че от всички системи за доставка в ядрената триада те са най-уязвими при първи удар. С други думи, те не са особено ефективно оръжие за втори удар, казва Марк Меламед от Програмата за глобална ядрена политика на Nuclear Threat Initiative (NTI). Друга теория е, че силозите са предназначени да служат като ядрен щит. Ако това е така, то е предупредителен знак за Тайван, който Си обеща в новогодишната си реч да обедини с Китай.

Си може да планира силозите да действат като своеобразен амортисьор за ядрен отговор, ако Китай предприеме действия срещу Тайван, казва Уилямс, като поема ударите, преди Пекин да може да отвърне.

„Идеята е, че противникът ще изстреля голяма част от ядрените си оръжия по тези силози, което ще изчерпи значително ядрените сили на противника.“

Наличието на арсенал от оръжия, които могат да достигнат САЩ, може да има за цел да възпрепятства САЩ да се притече на помощ на Тайван.

САЩ и Русия имат така наречените „незабавни, първи удари“ отношения, което означава, че и двете страни поддържат сходен брой бойни глави в състояние на висока готовност, така че ако едната страна се опита да нанесе удар, другата може да отвърне на предупреждението. Това се нарича „стабилност на първия удар“.

Откакто дойде на власт през 2012 г., Си преследва мащабна програма за военна модернизация.

През 2012 г. военните разходи на Китай са били една шеста от тези на САЩ. Към 2024 г. те са достигнали една трета, или около 318 млрд. долара (233 млрд. лири), според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (Sipr).

Флотът от бойни кораби на Китай надмина този на САЩ през 2014 г. и се очаква да нарасне с 48 % до 2030 г.

През януари Си постави най-високопоставения генерал на Китай под разследване в рамките на извънредна чистка.

Този ход говори или за сериозни проблеми с корупцията, или за опит да консолидира властта си, или и за двете, казва Андрю Крепиневич, старши научен сътрудник в Института „Хъдсън“.

Ядреното издигане на Китай внезапно има невероятно опасни последствия в епоха, в която двете най-големи ядрени сили в света нямат ограничения за запасите си.

Но ако Америка се опита да изгради ядрено възпиращо средство, достатъчно голямо, за да може теоретично да спечели ядрена война срещу Китай и Русия поотделно, това би унищожило всякаква надежда за стабилност при първи удар.

Си и Путин са съюзници, но въпреки че са обявили партньорство „без ограничения“, което означава, че няма области на сътрудничество, които да са извън границите, анализаторите казват, че между тях няма достатъчно доверие, за да преследват съвместна ядрена сила.

И двамата биха увеличавали постоянно запасите си, за да се опитат да се конкурират с Америка на индивидуално ниво, а Америка би увеличавала постоянно запасите си, за да ги надмине и двамата заедно.

Триъгълникът е по своята същност нестабилен. Можеш да възпреш един, но не можеш да възпреш двама.

Служители на Белия дом посочват заявеното от Тръмп желание да се справи със заплахата, която ядрените оръжия представляват за света, и казват, че Тръмп ще реши пътя напред по отношение на контрола над ядрените оръжия според собствения си график.

Тръмп явно се опасява от възхода на Китай.

Китай обаче настоява, че не може да участва в споразумения за контрол над въоръженията, докато не достигне равенство с САЩ и Русия. Плановете на Тръмп за противоракетния щит „Златен купол“, за който президентът обеща, че „ще разгърне технологии от ново поколение по суша, море и космос“, правят ситуацията още по-напрегната.

Южна Корея е особено вероятно да се включи в борбата. През 2023 г. нейният президент заяви, че Южна Корея ще обмисли да произвежда сама ядрени оръжия, ако ядрената заплаха от Северна Корея се увеличи.

Тръмп може да се гордее с уменията си да сключва сделки, но неговият променлив стил на преговаряне не вещае нищо добро за ядрените оръжия.