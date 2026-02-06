Простреляха първия заместник-началник на ГРУ в Москва, хоспитализиран е

Руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев беше хоспитализиран, след като бе прострелян днес в Москва, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирайки Следствения комитет на Русия.

Алексеев е първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Когато ръководителят на руската наемническа групировка "Вагнер" Евгений Пригожин организира краткотраен метеж през юни 2023 г., Алексеев бе един от високопоставените представители, които бяха изпратени да преговарят с него, посочва Ройтерс.

Във връзка с инцидента е образувано наказателно дело за опит за убийство, съобщи официалния представител на Следствения комитет Светлана Петренко, цитирана отг "Интерфакс",

По думите ѝ, на 6 февруари в жилищна сграда, разположена на Волоколамското шосе в Москва, „към момента неустановено лице е произвело няколко изстрела, след което е избягал от местопроизшествието“.

Пострадалият е хоспитализиран в една от градските болници, каза Петренко.

Тя отбеляза, че в момента следователи и криминалисти от столичния Следствен комитет работят на мястото на инцидента, преглеждат се записи от камерите за видеонаблюдение и се разпитват очевидци на случилото се.

Провеждат се следствени действия и оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на лицето или лицата, извършили престъплението, заяви представителят на Следствения комитет на Русия.

Няколко високопоставени руски военни станаха мишени на покушения от началото на войната в Украйна, за които Москва обвинява Киев.