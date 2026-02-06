Преди ключовите избори в Унгария Тръмп "удари рамо" на Орбан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи унгарския премиер Виктор Орбан в публикация в Truth Social, преди ключови избори през април, на които унгарският лидер може да загуби властта си.

Орбан е на поста си в Унгария от 2010 г. със свръхмнозинство, но проучванията показват, че партията "Тиса“ на Петер Маджар води в социологическите проучвания и представлява сериозно предизвикателство за унгарския премиер.

Тръмп има история на активна подкрепа на своите десни консервативни политически съюзници. Той подкрепи Санае Такаичи от Япония и Хавиер Милей от Аржентина в техните кампании. И двамата се оказаха победители, припомня Euronews.

Спорна Стратегия за национална сигурност на САЩ гласи, че Вашингтон разчита на националистически, крайнодесни сили в Европа, за да предотврати "цивилизационен упадък“ в Европа.

"С гордост подкрепих Виктор на изборите през 2022 г. и е чест да го направя отново“, се казва в съобщението на Тръмп.

Американският президент нарече Орбан истински приятел, борец и победител и похвали твърдата му линия по отношение на нелегалната миграция.

През януари Тръмп изпрати писмо до Орбан, в което предложи той да посети Унгария преди изборите. Но все още не е определена дата. По-рано тази седмица Орбан заяви, че се стреми да "примами“ Тръмп да посети Унгария, добавяйки, че среща на върха в Будапеща между САЩ, Русия и Украйна все още е на масата.

"Има и определено споразумение, което постигнах с американския президент и руския президент, което гласи, че ако има напредък и има среща на върха за мир, тя ще бъде в Будапеща“, каза Орбан.

Според социологическия център 21 Research Center, Тиса води с 35% от гласовете, пред управляващата коалиция Фидес-КДНП с 28%.

Изборите ще се проведат на 12 април.