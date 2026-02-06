IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
4,9 по Рихтер разлюля Североизточна Турция

За момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети

06.02.2026 | 14:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:16 ч. местно време (13:16 ч. българско време) в района на град Кемах, окръг Ерзинджан (Североизточна Турция), предаде Анадолската агенция, позовавайки се на информация от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 4,52 километра, посочва БТА.

За момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети вследствие на земетресението. 

Тагове:

Североизточна Турция земетресение Турция
