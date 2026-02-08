Заподозреният за покушението срещу ген. Алексеев е задържан в Дубай

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) съобщи, че мъжът, заподозрян за стрелбата срещу високопоставения руски военен генерал Владимир Алексеев в Москва, е бил задържан в Дубай и предаден на руските власти.

По данни на разследващите, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-ръководител на ГРУ, е бил прострелян няколко пъти в жилищна сграда в Москва в петък. След нападението той е претърпял хирургическа интервенция, съобщиха руски медии.

ФСБ уточни, че задържаният е руски гражданин на име Любомир Корба, заподозрян като извършител на стрелбата.

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че стои зад опита за убийство, като заяви, че целта е била да се саботират мирните преговори. От Киев отрекоха каквото и да е участие в случая.

Началникът на Алексеев - адмирал Игор Костюков, който оглавява ГРУ, ръководи руската делегация в преговорите с Украйна в Абу Даби, посветени на въпросите на сигурността в рамките на евентуално мирно споразумение.