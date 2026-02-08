IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Заподозреният за покушението срещу ген. Алексеев е задържан в Дубай

Задържаният е руски гражданин на име Любомир Корба

08.02.2026 | 10:53 ч. 39
Ген. Алексеев

Ген. Алексеев

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) съобщи, че мъжът, заподозрян за стрелбата срещу високопоставения руски военен генерал Владимир Алексеев в Москва, е бил задържан в Дубай и предаден на руските власти.

По данни на разследващите, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-ръководител на ГРУ, е бил прострелян няколко пъти в жилищна сграда в Москва в петък. След нападението той е претърпял хирургическа интервенция, съобщиха руски медии.

ФСБ уточни, че задържаният е руски гражданин на име Любомир Корба, заподозрян като извършител на стрелбата.

Свързани статии

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че стои зад опита за убийство, като заяви, че целта е била да се саботират мирните преговори. От Киев отрекоха каквото и да е участие в случая.

Началникът на Алексеев - адмирал Игор Костюков, който оглавява ГРУ, ръководи руската делегация в преговорите с Украйна в Абу Даби, посветени на въпросите на сигурността в рамките на евентуално мирно споразумение.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

гру русия Владимир Алексеев
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem