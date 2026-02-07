IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Двама са заподозрени за опита за ублийство на зам.-началника на ГРУ

Генерал Владимир Алексеев е опериран

07.02.2026 | 16:45 ч. 21
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Двама души, заподозрени в опита за убийство на висшия руски военен разузнавач генерал-лейтенант Владимир "скоро ще бъдат разпитани", съобщи руският вестник "Коммерсант" като се позова на източник, близък до разследването.

Изданието съобщава, че след разпита заподозрените ще бъдат обвинени. Досега Русия не е съобщила официално, че има задържани за вчерашното покушение срещу Алексеев, който беше опериран след атаката, и според руски медии, е жив.

По данни на източниците, предполага се, че единият от заподозрените е нанесъл трите огнестрелни рани на генерала. 

Свързани статии

Ако подозренията се потвърдят, съдът може да разпореди задържането им в неделя, 8 февруари.

Свързани статии

Руският разследващ комитет е образувал наказателно дело по случая, включително за опит за покушение и незаконен трафик на огнестрелни оръжия.
Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че зад опита за покушение стои Киев, макар че все още няма доказателства за това.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зам.-началник ГРУ Владимир Алексеев заподозрени убийство
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem