Двама души, заподозрени в опита за убийство на висшия руски военен разузнавач генерал-лейтенант Владимир "скоро ще бъдат разпитани", съобщи руският вестник "Коммерсант" като се позова на източник, близък до разследването.
Изданието съобщава, че след разпита заподозрените ще бъдат обвинени. Досега Русия не е съобщила официално, че има задържани за вчерашното покушение срещу Алексеев, който беше опериран след атаката, и според руски медии, е жив.
По данни на източниците, предполага се, че единият от заподозрените е нанесъл трите огнестрелни рани на генерала.
Ако подозренията се потвърдят, съдът може да разпореди задържането им в неделя, 8 февруари.
Руският разследващ комитет е образувал наказателно дело по случая, включително за опит за покушение и незаконен трафик на огнестрелни оръжия.
Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че зад опита за покушение стои Киев, макар че все още няма доказателства за това. Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.