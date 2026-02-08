IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Украйна наложи санкции на чужди доставчици на компоненти за руски дронове и ракети

08.02.2026 | 11:50 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че налага санкции на някои чуждестранни производители на компоненти за руски дронове и ракети, които се използват срещу Украйна, предадоха Укринформ и Ройтерс.

„Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, които руснаците продължават да получават, заобикаляйки санкциите“, написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

„Въвеждаме нови санкции именно срещу такива компании - доставчици на компоненти, както и производители на ракети и дронове. Подписах съответните решения“, съобщи президентът на Украйна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

украйна володимир зеленски
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem